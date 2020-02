Coito sobre Álvarez: No porque integre la mayor tendrá un lugar

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una vez iniciado el segundo microciclo de cara al preolímpico, Fabián Coito dijo que está trabajando “una idea de juego parecida a lo que intentamos en la Selección Mayor”, que incluye las dos fases del juego: con y sin pelota.

“Cuando se tiene la pelota” se busca “ser un equipo profundo, vertical e intentar imponer la superioridad en los distintos sectores del campo”.

La intención no es “cambiarle la identidad y esa historia que ya trae este grupo, sino que aprovecharnos de ese antecedente de esta generación... no está en juego el futuro, la proyección o lo que hicieron hace un año”.

Caso Jorge álvarez

Honduras enfrentará en marzo a Canadá, El Salvador y Haití y el entrenador deberá definir la lista para esos duelos en Guadalajara, México.

“No solamente hay que observar posición por posición, sino también la importancia e influencia que tienen en el grupo y lo que le aportan fuera del campo. Esa falta de participación en sus equipos de primera la pueden disimular y, a nivel de Sub-23, tener un buen rendimiento”, sentenció el DT.

La Bicolor tuvo el martes su segundo día de entrenamiento en el Estadio Nacional.

“No son muchos los que no están compitiendo en sus clubes, pero a aquellos que hemos considerado y no están compitiendo es porque tenemos un buen concepto de ellos”.

Uno de los que genera dudas es el volante de Olimpia, Jorge Álvarez, quien sufre una lesión y no se sabe en qué condiciones llegará al microciclo.

“En buenas condiciones me parece un jugador muy importante, pero si no llega en las mejores al torneo no porque integre la Selección Mayor va a tener un lugar”.

La meta, otra incertidumbre

La portería es otra disyuntiva. Por ahora, el entrenador cuenta con Alex Güity de Olimpia, Michaell Perelló de Real España y Enrique Facussé de la Universidad de Kentucky de Estados Unidos.

“No hay portero que esté jugando, alterna, da cierta ventaja de edad Jordy Castro (HDEP), lo hemos evaluado y seguramente vaya a estar en algún microciclo; no es fácil encontrar en esa posición jugadores que estén compitiendo. Hay algún arquero que hemos visto en el Ascenso”.

Coito dijo que en cuanto a la preparación “tenemos amistosos con Costa Rica en marzo, seguramente el 13 y 15”.