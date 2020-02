Dembélé dice adiós a la Eurocopa-2020 y el Barcelona busca delantero

BARCELONA, ESPAÑA.- El extremo internacional francés Ousmane Dembélé, operado del muslo derecho, estará de baja unos "6 meses", anunció este martes el Barcelona, con lo que dice adiós a la Eurocopa-2020 y abre la puerta a que el equipo fiche un delantero.



"Ousmane Dembélé ha sido intervenido satisfactoriamente en Turku (Finlandia)" de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho, anunció el Barça en un comunicado.



"El tiempo de baja aproximado es de 6 meses", añadió el equipo azulgrana, lo que supone un duro golpe para 'Dembouz', de 22 años, que no podrá estar en la cita continental que se celebra del 12 de junio al 12 de julio.



Dembélé ha vuelto a sufrir la misma lesión que le tuvo fuera de los terrenos de juego cinco meses en 2017 en su primera temporada con el club azulgrana, obligado ahora a fichar después de haber renunciado a ello en el mercado de enero.



El técnico azulgrana, Quique Setién, había puesto sus esperanzas en la vuelta de Dembélé, asegurando que sería "nuestro fichaje de invierno".



Sin Luis Suárez, ausente hasta mediados de mayo tras una operación de rodilla, y sin el extremo francés, Setién sólo cuenta delante con Antoine Griezmann y Leo Messi, apoyados por el emergente Ansu Fati, cuando llega la parte más exigente de la temporada.

En busca de delantero

Al superar los cinco meses de baja, el Barça podrá fichar a un delantero que supla la ausencia del francés, para lo que primero tendrá que enviar un informe a la Federación Española (RFEF).



Un tribunal médico evaluará si el tiempo de baja se corresponde con la gravedad de la lesión, tras lo cual, la RFEF dará su autorización para el fichaje y el Barça tendrá un plazo de quince días para llevarlo a cabo.



El equipo azulgrana tendrá que fichar a un jugador que esté en la competición nacional o sin equipo.



"Es obvio que necesitamos que venga alguien", decía el sábado Quique Setién, tras la lesión de Dembélé.



Para el puesto suenan, según la prensa española, algunos nombres como el atacante del Getafe Ángel Rodríguez o el brasileño de la Real Sociedad Willian José, con el que la televisión pública española aseguró este martes que ya hay un preacuerdo.



Esta nueva baja de larga duración es un duro golpe para Dembélé, cuyo inicio de campaña ya se había visto empañado por cinco semanas de ausencia entre septiembre y octubre por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.



El francés, que esta temporada solo ha jugado nueve partidos y marcado un gol, se lesionó la pasada semana en el muslo derecho justo cuando acababa de regresar de una lesión en ese mismo muslo.



Esta nueva rotura pone un jalón más en el rosario de lesiones sufre el jugador desde su llegada al Barcelona en 2017, que le han llevado a perderse 64 encuentros en estos dos años y medio.



Esta nueva ausencia no sólo vuelve a cortar su progresión en el club azulgrana, sino que afecta directamente a sus aspiraciones internacionales, ya que no podrá estar con Francia en la próxima Eurocopa.



Campeón del mundo con Francia en 2018, Dembélé no ha vuelto a disputar un partido con su selección desde el 20 de noviembre de 2018 en un amistoso contra Uruguay.