"Estamos sorprendidos por esta acción", abogado de Leonel Sauceda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Estamos sorprendidos que se haya emprendido esta acción", afirmó César Bonilla, abogado defensor del comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, quien fue detenido junto a su esposa Patricia Sbeltlana, por el delito de lavado de activos.



Bonilla, a las afueras de las oficinas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Comayagüela, aseguró que no entienden por qué el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal cuando se "estaba acordando toda la prueba que desvirtuaba y que finalmente demostraba el origen lícito de los bienes y del patrimonio del comisionado general Sauceda".



El defensor, al ser consultado por los más de 13 millones de lempiras que el oficial no ha justificado - según la fiscalía-, manifestó que Sauceda tiene casi 30 años años de carrera que "hay que valorar".



"Un oficial de policía con casi 30 años de servicio, es lógico que tiene que hacerse de sus cosas, pero aquí hemos creados un estigma que representa que el policía no puede tener una casita digna o no puede tener un carrito digno porque ya se está con delincuentes, me parece que es incorrecto", expresó.

Pese a asegurar estar desconcertado por la situación, Bonilla dejó ver que ya estaban enterados que se estaba investigando al comisionado. "La situación no es nada gratificante, no está contento. Estátranquilo, es muy honesto y un hombre que tiene todos sus documentos".



Además, dijo que esta fue una denuncia de algún ciudadano que de manera "maliciosa interpone en contra de un funcionario que ha tenido una trayectoria honesta".

Detención

A las 6:00 de la mañana del martes agentes de la ATIC llegaron a la vivienda del recién nombrado jefe de Recursos Humanos de la Policía Nacional para capturarlo y asegurarle más de 33 bienes.



En el mismo operativo se detuvo a su esposa Patricia Sbeltlana, quien no logra justificar más de dos millones de lempiras. Según el comunicado del MP, la esposa del comisionado no tiene empleo, negocio o préstamos que le generen algún tipo de ingreso.



La pareja salió esposada desde la vivienda, sus hijos iban tras ellos para despedirse antes de ser trasladados el edificio de la ATIC.



Horas después de su detención, se informó que el comisionado Sauceda será remitido al Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional que funciona en el Fuerte Cabañas, en la aldea Mateo.



En la sede militar, se realizará la audiencia de declaración de imputado a él y a su esposa.