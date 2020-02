¿Harry y Meghan rechazaron participar en los Oscar 2020?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle recharazon presentar la categoría a Mejor película en la entrega de los premios Oscar 2020.

Según reportó la revista Hello, los duques de Sussex recibieron la solicitud para subir al escenario y entregar la categoría más esperada de la noche, pero decidieron rechazarla, pese a que actualmente ya no están bajo el estricto protocolo de la realeza británica.



En la publicación se indica que los organizadores de los Oscar 2020 esperaban que la pareja acudiera al Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, sin embargo los planes no resultaron.

VEA: FOTOS: Los peor vestidos de la alfombra roja de los Oscar 2020

La presencia de los duques en los premios habría elevado la audiencia, que en los últimos años ha venido en declive.

Según reportes, la transmisión en vivo de los Premios de la Academia por ABC de este 2020 alcanzó su punto más bajo en la historia con 23,6 millones de personas en Estados Unidos que sintonizaron para ver a Parásitos ser nombrada Mejor película.



The Nielsen Company dijo que fue una cantidad menor con respecto a los 29,6 millones que vieron la ceremonia el año pasado. El número más bajo anterior para los Oscar fue en 2018, cuando 26,5 millones vieron los premios.

Hasta hace unos años los espectadores para los Premios de la Academia se habían mantenido entre 35 y 45 millones, de acuerdo con Nielsen.

ADEMÁS: Los mejores memes que dejó la alfombra roja de los premios Oscar 2020

Presentes en celebración de Londres

Meghan y Harry asistirán al Servicio anual de la Commonwealth con el resto de la realeza británica el próximo mes, por pedido de la reina Isabel II.

Representantes gubernamentales de los 53 países miembros se reunirán en la Abadía de Westminster, para el evento de una hora en la tarde del 9 de marzo.