Oscar 2020: El incómodo gesto de Billie Eilish durante presentación de Eminem

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Eminem fue una de las grandes sorpresas en los premios Oscar 2020, sin embargo, no fue su presentación la que ganó notoriedad en redes sociales, si no el gesto de Billie Eilish al verlo sobre el escenario.



La cantante de 18 años no pudo evitar un gesto de sorpresa, rozando casi la incomodidad.

Es importante aclarar que el rapero ya luce más viejo y fue difícil reconocerlo al salir al escenario. Su tema 8 millas puso eufóricos a todos los presentes en la gala.

"Billie Eilish se ve muy confundida sobre por qué Eminem está ahí, actuando. Yo igual, chica, yo igual", dijo una usuaria en Twitter.

El momento viral fue captado por las cámaras... hay que esperar la avalancha de memes.

Durante su paso por la alfombra roja también fue criticada por elegir un atuendo desaliñado. La artista no sale de una polémica para meterse a otra.