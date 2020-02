Evaluna Montaner y Camilo celebraron preciosa boda en Miami

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-¡Felicidad completa y para siempre..! Evaluna Montaner y Camilo sellaron su amor y dijeron sí acepto en una preciosa boda celebrada este sábado en Miami, Estados Unidos.

El primero en revelar detalles de la ceremonia fue Ricardo Montaner, padre de la novia, quien a través de Instagram publicó una foto de su hija cuando aún estaba preparándose para llegar al altar. "Es el momento...", fue el mensaje que escribió en la red social.

Horas después, los esposos confirmaron la noticia en sus perfiles sociales con románticos mensajes.

"Camilo y Evaluna. Un solo ser. 02.08.2020", escribió ella; él por su parte, dijo: "Camilo y Evaluna. Para Siempre. La Tribu está completa".

Noviazgo ejemplar

Hace unos meses la hija de Ricardo Montaner confesó a sus fans que iba a contraer matrimonio con Camilo Echeverry en Estados Unidos y que su traje de novia era como lo había soñado. “Ya tengo el vestido, que es más o menos el que había pensado a los 15 años, pero será sorpresa”, reveló.

Los detalles fueron revalados al diario La Nación. “La boda será en Miami y vendrán unos 350 invitados. Son un montón, pero sólo de familia somos como cien. Quiero casarme una vez y para toda la vida, por eso necesito que en mi boda estén todas las personas que quiero. Todavía no me animé a escribir los votos porque me siento un poco intimidada. Me voy a casar con el compositor más grande del mundo, después de mi papá, claro. Cami es una locura escribiendo y yo no tanto".