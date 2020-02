La millonaria cifra que cobraron Meghan y Harry en primer evento público

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- A semanas de haber anunciado su salida de la Familia Real, Meghan Markle y el príncipe Harry hicieron su primera aparición pública durante una cumbre de JPMorgan celebrada en Miami, Estados Unidos, donde cobraron miles de dólares.



Uno de los ejecutivos del evento, aseguró que además de gastos pagados, también los duques de Sussex recibieron cerca del millón de dólares.



"Es de imaginarse que los volaron en un jet privado de Canadá a Miami, que tuvieron a su disposición una suite de lujo en un hotel y un equipo para ayudarlos con su 'look', eso podría costar entre 100 y 250 mil dólares", dijo Ronn Torossian, director ejecutivo de la empresa de relaciones públicas 5W.



Agregó: "Harry y Meghan serán los oradores mejor pagados que existen en el mercado corporativo. No me sorprendería que ganaran más de un millón de dólares. Durante el año, su poder de ganancia podría ser ilimitado".

Varios medios estadounidenses filtraron que Meghan, durante su participación, habló del amor que tiene por su esposo y luego le dio la bienvenida en el escenario.



Harry, durante su discurso habló sobre su salud mental y como haber estado en terapia durante los últimos años le ha ayudado a superar la muerte de su madre.



Además, tocó el tema de su renuncia como "alteza real" aseguró que no ha sido fácil, pero que no se arrepiente de proteger a su familia.



Simon Huck, ejecutivo de relaciones públicas y amigo de las Kardashians, estima que solo Meghan Markle puede ganar 100 millones de dólares este año.