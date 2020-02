El Atlético sufre pero se reencuentra con el triunfo gracias a Correa

MADRID, ESPAÑA.- Un gol del argentino Ángel Correa en el minuto 6 permitió al Atlético (4º) imponerse por la mínima ante el Granada (10º), este sábado en la 23ª jornada, en un duelo en el que acabó sufriendo, pero que le sirve para reencontrarse con la victoria cinco partidos después.



Con cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco duelos, el Atlético evidenció que sigue en cuidados intensivos, pero al menos sacó los tres puntos, que le sirven para iniciar la recuperación.



"Hay bastantes cosas positivas. Veníamos de un momento no bueno y necesitábamos ganar. Eso siempre genera responsabilidad, más que presión", señaló el técnico rojiblanco Diego Simeone.



De nuevo el arquero esloveno Jan Oblak acabó siendo el héroe del día en el Metropolitano con una mano prodigiosa a un remate de tacón de Roberto Soldado (72).



Antes, en un duelo con muchas faltas e interrupciones, Correa había hecho el 1-0 al aprovechar una gran asistencia de Koke y ganar el mano a mano al arquero Aarón.



Fue el quinto gol en los últimos nueve partidos para el internacional argentino, aprovechando el hueco que le dejan las bajas de Diego Costa y Álvaro Morata.



El Granada, que esta semana se convirtió en flamante semifinalista de la Copa del Rey al eliminar al Valencia, defensor del título, dio guerra en Madrid, pero fue incapaz de llevarse un botín. Queda en el décimo puesto, en la zona templada de la tabla.



"No hay excusa, cometimos el error en el gol, pero no se puede ver lo que se ha visto en el campo. No se nos ha permitido competir con la misma intensidad que el Atlético. Mi tarjeta ha sido de risa. No nos han dejado competir como nuestro rival", explicó a la televisión nada más finalizar Soldado, señalando al árbitro.



Con su triunfo el Atlético regresa a la 'zona Champions', igualado a puntos (39) con el Sevilla (5º), que el domingo visita al Celta (19º).

Golpe sobre la mesa del Getafe

En los otros partidos del día, con su cuarta victoria consecutiva en Liga, este sábado ante el Valencia (3-0), el Getafe (3º) mostró sus credenciales para clasificarse por primera vez en su historia a la Liga de Campeones.



Jorge Molina adelantó al Getafe en el minuto 58 al aprovechar en el área pequeña un rechace del arquero visitante Jaume Domenech.



El veterano delantero de 37 años aumentó la ventaja diez minutos después librando la presión de hasta cuatro jugadores del Valencia antes de sacar un zurdazo a la media vuelta.



En el minuto 87, con un Valencia con diez por la expulsión del italiano Alessandro Florenzi tras una dura entrada a Marc Cucurella, Jaime Mata puso la guinda al enviar a la red un pase de Ángel.



Horas antes, el Levante (11º) dio un gran paso hacia la salvación al imponerse 2-0 en casa al Leganés (18º) de Javier Aguirre, que seguirá una semana más en puestos de descenso.



Los goles de Rubén Rochina (20) y de Roger Martí (28) permiten al cuadro granota establecerse en mitad de la tabla y dejar el descenso a 11 puntos.



Además, también este sábado, Valladolid (15º) y Villarreal (7º) empataron 1-1. Rubén Alcaraz (15) adelantó a los pucelanos y el internacional español Gerard Moreno igualó para los amarillos (54).



El domingo será el turno de los dos primeros, Real Madrid y FC Barcelona, que jugarán fuera contra Osasuna (12º) y Real Betis (13º) respectivamente.