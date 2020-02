Trump justifica despido de oficial del ejército que testificó en su contra

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este sábado su decisión de despedir a un oficial del ejército que brindó pruebas condenatorias en su contra durante la investigación de juicio político.



El teniente coronel Alexander Vindman fue escoltado el viernes fuera de la Casa Blanca, donde trabajaba en el Consejo de Seguridad Nacional como experto en Ucrania.



Su abogado calificó la medida como un acto de venganza por parte del presidente, dos días después de ser absuelto por el Senado.

Trump atacó a Vindman en un tuit este sábado. "Noticias Falsas @CNN y MSDNC siguen hablando sobre el 'Teniente Coronel' Vindman como si pensaran que fuera maravilloso", escribió Trump, aparentemente refiriéndose al medio de noticias MSNBC.



"En realidad, no lo conozco, nunca le hablé ni lo conocí (¡no lo creo!) Pero fue muy insubordinado, informó incorrectamente el contenido de mis 'perfectas' llamadas".



"En otras palabras, 'FUERA'", agregó.



Vindman, que fue director de Asuntos Europeos en el Consejo de Seguridad Nacional, estuvo presente durante la famosa llamada telefónica del 25 de julio durante la cual Trump le pidió al presidente ucraniano Volodimir Zelenski que abriera una investigación sobre su rival político Joe Biden.



Los demócratas de la Cámara de Representantes, que acusaron a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso, argumentaron que el llamado era parte de un esfuerzo concertado para obligar a un aliado extranjero debilitado tras la guerra con Rusia a ayudarlo a jugar sucio en las elecciones presidenciales de noviembre.



Citado por el Congreso para testificar en las audiencias de juicio político de la Cámara de Representantes, Vindman, nacido en Ucrania, quien recibió la condecoración conocida como Corazón Púrpura por las heridas sufridas en Irak, dijo que las acciones de Trump fueron "impropias".



Ese testimonio ayudó a construir el caso que llevó a que Trump se convirtiera en el tercer presidente acusado por el Congreso.



"Campaña de intimidación"



El abogado de Vindman, David Pressman, calificó este sábado la arremetida de Trump como "una serie de afirmaciones obviamente falsas sobre el teniente coronel Vindman".



"Están en conflicto con el claro registro personal y con la totalidad del registro de juicio político del que el presidente es muy consciente", dijo el letrado en un comunicado a medios estadounidenses.

"Mientras el hombre más poderoso del mundo continúa su campaña de intimidación, mientras que demasiados encargados políticos continúan en silencio, el teniente coronel Vindman continúa su servicio a nuestro país como miembro condecorado y activo de nuestro ejército", añadió.



El viernes, Pressman había dicho que "la verdad le ha costado al teniente coronel Alexander Vindman su trabajo, su carrera y su privacidad". "Sirvió al país, aun cuando hacerlo estuvo lleno de peligros", dijo, y calificó su retiro de la Casa Blanca como una "venganza".



El mismo día, Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea y quien también testificó en contra de Trump, dijo haber sido informado de la intención del mandatario de "retirarlo de forma inmediata" de su cargo, en un comunicado obtenido por The New York Times.



El senador demócrata Jack Reed, miembro de alto rango del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, criticó este sábado las "inseguridades personales y la venganza de Trump".



"Al despedir al teniente coronel Vindman y al embajador Sondland de esta manera, la administración Trump indica que no tolerará a las personas que dicen la verdad", dijo en un comunicado. "Es un momento peligroso para nuestra democracia".