Un soldado tailandés mata a 17 personas en un tiroteo

BANGKOK, TAILANDIA. - Un soldado tailandés mató este sábado a tiros al menos a 17 personas en un ataque del que el agresor, que no fue capturado, dio cuenta en varias publicaciones de Facebook.



El tiroteo, ocurrido en la ciudad de Nakhon Ratchasima (noreste de Tailandia), empezó al caer la tarde en unos cuarteles del ejército.



Tres personas perdieron la vida, al menos un soldado entre ellas, cuando el agresor, el suboficial Jakrapanth Thomma abrió fuego.



Luego el agresor "robó un vehículo militar y condujo hacia el centro de la ciudad", explicó el teniente coronel de la policía, Mongkol Kuptasiri.



Medios locales informaron que el atacante se hizo con varias armas de un arsenal del ejército antes de llevar a cabo su matanza en el centro comercial de la ciudad.



Se registraron en total "17 muertos, 14 heridos" el sábado, indicó un portavoz no identificado del Erawan Center de Bangkok, un centro que recaba datos de los servicios de emergencia de todo el país.



El balance fue luego confirmado por un portavoz policial.



Fotos y videos publicados en redes sociales mostraban escenas de pánico, personas huyendo y lo que parecían ser ráfagas de un arma automática.



El soldado también divulgó videos y fotos de él y varios mensajes en su página de Facebook: "¿Debo entregarme?" o "Nadie puede escapar a la muerte".



En un video, que más tarde fue eliminado, Jakrapanth Thomma, con un casco del ejército, grababa desde el vehículo y decía: "Estoy cansado [...] ya no puedo ni apretar con el dedo", haciendo gestos con el dedo, como si apretara un gatillo.



También se publicaron fotos de un hombre con un pasamontañas y blandiendo una pistola.



Un portavoz de Facebook afirmó que habían "anulado la cuenta del agresor de nuestros servicios (...)".

Rehenes no confirmados

"El agresor usó una metralleta para disparar contra víctimas inocentes. Muchas de ellas murieron o resultaron heridas", explicó un portavoz de la policía, Krissana Pattanacharoen.



El Ministerio de Defensa indicó que las fuerzas de seguridad acordonaron el centro comercial Terminal 21, donde se declaró un incendio, y que el atacante estaba huido.



Las autoridades no confirmaron informaciones de los medios locales según las cuales el agresor habría tomado rehenes.



Un testigo que se hallaba en el centro comercial antes del ataque dijo que el lugar se hallaba repleto de clientes.



"Hoy había muchísima gente en el centro comercial" dijo el testigo, de 32 años, pero que requirió el anonimato.



"Me fui del centro poco antes" de que se iniciara el ataque, agregó.



Tailandia es uno de los países más armados del mundo.



A finales del pasado año, se produjeron varios tiroteos en tribunales, que pusieron de actualidad el debate sobre el gran número de armas de fuego que circulan en ese país del sureste asiático.



Otro caso causó un gran revuelo en Tailandia el mes pasado, cuando un atracador enmascarado robó en una joyería y mató a tres personas, incluyendo a un niño de dos años.