Troglio contesta a Diego Vazquez: “Los formatos no son para nadie”

AMARATECA, HONDURAS.- Es difícil que Pedro Troglio pierda la cordura aun hablando de un deporte tan apasionante como el fútbol. El técnico campeón se quitó las espinas que le lanzaron desde el Nido Azul... Su colega Diego Vazquez afirmó que la Liga cambió el formato para que Olimpia saliera campeón.



“El formato está hecho para que salga campeón el que haga más puntos ganando las vueltas y es así de simple”, dijo Troglio.



“Nosotros tuvimos la suerte de como nos armaron el campeonato a nosotros, hicimos una campaña récord de 44 puntos, se dio todo. Ganamos las vueltas, todos los clásicos y salimos primeros, por eso digo que los formatos no son para nadie, un equipo puede estar ocho finales sin ganar y puede salir campeón después y ganar las finales. Porque nadie es eterno, nadie gana 100 finales seguidas”.

Pedro admite que el León hizo todos los méritos para coronarse... “Hicimos una campaña histórica de 44 puntos y la pentagonal”.

Posibilidades

Sobre la cima en el Clausura que ostenta el Ciclón manifestó:

“Este año está Motagua de primero, puede ser que Motagua gane el campeonato, gane las vueltas y le va a venir bárbaro”. Troglio no se distrae entrando en polémicas... “No quiero entrar en rivalidad con Motagua porque a mí lo que me importa es jugar al fútbol y entrar en rivalidad de cancha. Lo que sí sostengo es que se puede cambiar miles de formatos y poder salir campeón”.



“Creo que Diego no lo dijo para menospreciar, él lo aclara, gracias a Dios que armaron el formato para nosotros y nosotros hicimos 44 puntos que es un récord en la historia y se dio todo, hasta eso nos regalaron los 44 puntos”.



Profundizando más sobre el tema señaló, “Si Motagua hubiera ganado todos los clásicos hubiera salido campeón. Hubiera logrado un empate en la pentagonal, hubiera llegado a la final y supuestamente Olimpia no sabe ganar finales, le hubiera ganado la final a Motagua”.

En cuanto a su relación con La Barbie señaló: “Con Diego no tengo problemas y a él le gusta esto, pelearse con ustedes (la prensa) y hablar. Lo que sostengo es que los que estamos a este lado no nos gusta escuchar que se habla lógico, que el formato fue diseñado para Olimpia. Yo vine a este país y el formato ya estaba formado así”.