Revelan vía secundaria de transmisión de coronavirus por materia fecal

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La diarrea puede ser una vía secundaria de transmisión del nuevo coronavirus, informaron científicos el viernes después de la publicación de un estudio que daba cuenta de pacientes con síntomas abdominales y heces blandas.



Aunque se cree que el camino principal son las gotas cargadas de virus de la tos de una persona infectada, investigadores señalaron que se centraron en gran medida en pacientes con síntomas respiratorios y que pueden haber pasado por alto otros, relacionados con el aparato digestivo.

LEA: Balance de muertos en China por nuevo coronavirus sube a 717



Un total de 14 entre 138 casos (10%) de un hospital de Wuhan, analizados por científicos chinos en la publicación en el Journal of the American Medical Association (JAMA), inicialmente tuvieron diarrea y náuseas uno o dos días antes de presentar fiebre y dificultades en la respiración.









El primer paciente de Estados Unidos diagnosticado con 2019-nCoV también experimentó deposiciones blandas durante dos días y el virus se detectó posteriormente en sus heces. Este se suma a otros casos similares en China documentados en la revista médica británica The Lancet, aunque registrados con baja frecuencia.



"Es importante destacar que se ha informado de 2019-nCoV en otras partes de las heces de pacientes con síntomas abdominales atípicos, similar al SARS que también se vertía en la orina, lo que sugiere una ruta de transmisión fecal que es altamente transmisible", dijo William Keevil, profesor de salud ambiental en la Universidad de Southampton en un comentario al Science Media Center de Reino Unido.



Esa posibilidad no sorprende del todo a la comunidad científica, dado que el nuevo virus pertenece a la familia del SARS.

ADEMÁS: Las imágenes del día a día en China ante incremento de muertes por coronavirus



La transmisión fecal del SARS infectó a cientos de personas en la urbanización Amoy Gardens de Hong Kong en 2003. Una columna de aire caliente que se originó en los baños contaminó varios apartamentos y fue transportada por el viento a los edificios adyacentes en el complejo.



Según la bibliografía, "el virus 2019-nCoV que se encuentra en las heces puede transmitirse a través de la diseminación fecal", agregó Jiayu Liao, un bioingeniero de la Universidad de California, Riverside.



Pero agregó: "Todavía no sabemos cuánto tiempo puede sobrevivir este virus fuera del cuerpo (el VIH solo puede sobrevivir aproximadamente 30 minutos fuera del cuerpo) y a qué rango de temperatura es sensible el 2019-nCoV".



La expansión por materia fecal introduce nuevos desafíos sobre el virus, pero es más probable que eso sea un problema dentro de los hospitales, dijo David Fisman, epidemiólogo de la Universidad de Toronto.



Benjamin Neuman, experto en virus de la Texas A&M University-Texarkana, advirtió que mientras la transmisión fecal no era algo despreciable, "las gotas y el contacto con superficies infectadas y luego tocarse los ojos, nariz o boca" eran con toda probabilidad las principales vías de transmisión del virus, según los datos disponibles.