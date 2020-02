Motagua regresa al Estadio Nacional este domingo  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Este domingo Motagua volverá a sentir el aliento de su gente en la cancha donde se siente más cómodo, el Estadio Nacional.



Los Azules ya estaban cansados de andar jugando en terrenos alternos, por eso están felices de regresar a casa.



“Bien, con buenas sensaciones aunque sea para entrenar, sensaciones positivas. Estoy contento de volver al estadio Nacional, nuestra casa” dijo Vazquez. “Esperamos hacer un buen partido ante el Honduras Progreso, necesitamos tener un buen funcionamiento ya que así estaremos más cerca de ganar. Tenemos que generar más llegada y amplitud”, recalcó el DT más ganador del Nido.



Rubilio Castillo está totalmente disponible para salir en el 11 inicial de Motagua. “Vamos a ver, veremos cómo llega al fin de semana porque solo tiene un entrenamiento con nosotros”.

Lo que tiene claro Diego es que en la delantera jugará el que mejor ande. “El que mejor esté va a jugar. Tenemos muy claro que siempre hacemos las evaluaciones sobre nosotros mismos y no pensando en lo que presenta el rival”.

VEA: Así era la vida en Argentina del nuevo fichaje de Motagua, el polémico Gonzalo Klusener



En cuanto al peso ofensivo que le puede dar Roruca a Motagua, expresó: “Siempre es importante que venga un jugador como Rubilio porque es el goleador de toda la era que estamos nosotros y es el goleador histórico del club, es positivo”.



El oponente parece accesible, un Honduras Progreso que no termina de convencer y que tiene serios problemas con el descenso. “Están peleando algo importante como todos los equipos, lo vemos con mucho respeto; si bien no viene de ganar el fin de semana, es un equipo bastante interesante”.

Sin dar pistas

Algo que caracteriza a Diego es que no suele revelar el 11 inicial de Motagua antes de un partido. ¿Por qué?, le preguntaron al estratega y él dijo: “No doy las alineaciones no por hacerme el misterioso, en esto nos conocemos todos de muchos partidos en contra. Muchas veces no la doy porque… ¿qué pasa si mañana amanece un jugador que le duele la cabeza?, ¿qué pasa si come algo y le da una enfermedad y doy la formación? Ustedes dirán: ‘El técnico estaba mintiendo y haciéndose el misterioso’. Entonces no las doy por no hacer doble lectura. No es que me haga el misterioso”.



Motagua está empeñado en mantener el primer lugar de la tabla, es algo que se habla a lo interno. Sin embargo, el formato de competencia sigue sin convencer a Vazquez.

“Lo cambiaron por un hecho puntual y lo sigo sosteniendo... Fue porque Olimpia no salía campeón en los últimos años. Vieron que nosotros estábamos ganando y decidieron quitarlo. No le estoy quitando méritos a nadie...”, acotó el DT.

De reojo ven al United

Lo último que Vazquez habló fue sobre la Liga de Campeones y ese estudio que están realizando del Atlanta United. “Está cerca, Atlanta United ha tenido algunos partidos amistosos. Juega el miércoles que viene y estamos siguiéndolo.



Sabemos que es un equipo súper poderoso y te puedo asegurar que vamos a intentar competirles”, cerró el timonel de las águilas Azules en el penúltimo día de entrenamiento.

