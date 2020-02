Rolling Stones regresarán a Norteamérica  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-The Rolling Stones regresarán a algunas ciudades de Norteamérica en las que no han tocado en años.



La banda anunció el jueves que arrancará una nueva sección norteamericana de su gira No Filter por 15 ciudades, comenzando en San Diego el 8 de mayo. Otras ciudades en las que se presentará la banda tras una larga ausencia son Cleveland; St. Louis; Austin, Texas; Louisville, Kentucky; Charlotte, Carolina del Norte; Tampa, Florida; y Vancouver en Canadá.

Los Stones también se presentarán en Minneapolis; Dallas; Detroit; Pittsburgh; Nashville, Tennessee; y Buffalo, Nueva York. Los conciertos terminan el 9 de julio en Atlanta.



Los boletos saldrán a la venta el viernes. Los detalles adicionales de la gira fueron publicados en el sitio de la banda, rollingstones.com.



El año pasado la gira de los Stones por Norteamérica se pospuso después de que Mick Jagger tuvo una cirugía del corazón, pero la banda reprogramó esas fechas y regresó triunfal con un espectáculo en Chicago. Otro de los espectáculos reprogramados incluyó el anuncio de que la NASA había nombrado una pequeña roca rodante observada en la superficie de Marte en honor a la banda.

