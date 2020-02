Honduras recibirá lote de reactivos para prevenir coronavirus

Ricardo Sánchez Agüero | ricardo.sanchez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Honduras recibirá de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) un lote de reactivos de laboratorio para poder detectar si alguien que ingresa al país está infectado con coronavirus.

Serán 100 muestras que serán entregadas en los próximos días a la Secretaría de Salud para estar preparados para esta epidemia que se originó en Wuhan, provincia de Hubei en China.

Los reactivos son sustancias químicas que interactúan con otras y al combinarse se produce una reacción que origina nuevas sustancias que permiten que se puedan detectar enfermedades. El país no cuenta con reactivos para detectar esa enfermedad porque se desarrolló a finales de diciembre de 2019.

“Ya se definió muy bien cuáles son todas las necesidades que se tienen, se hizo una orden de compra de todos los insumos necesarios para laboratorio, mandamos a traer un kit completo para la detección oportuna de coronavirus, debe llegar en cualquier momento”, informó a EL HERALDO la representante de la OPS en Honduras, Piedad Huerta.

Explicó que la OPS realizará ese donativo a la Secretaría de Salud. “Es muy valioso por todas las vidas que se pueden salvar cuando hay un diagnóstico adecuado, se trata del kit de reactivos de laboratorio que se requieren para poder determinar que no es otro virus el que ha infectado a esa persona y encontrar si es el coronavirus”, manifestó Huerta.

Explicó que cuando se tienen las pruebas de laboratorio se mandan a confirmar a un laboratorio de referencia, según el protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para validar los análisis se eligió el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Muertes 635 muertes se registran hasta la fecha a causa del coronavirus.

“Estamos reforzando las medidas para estar preparados en la situación que ingrese algún caso o algún infectado por coronavirus, hemos estado trabajando intensamente”, indicó.

A su vez, afirmó que hay un caso sospechoso en Costa Rica que está en proceso de estudio para confirmarse o descartarse.

Tres casos sospechosos que hubo en El Salvador fueron descartados. Hasta el momento, los demás países de Centroamérica no han presentado sospecha de infectados.

En Bolivia también hay un caso sospechoso. En América se han confirmado 12 infectados en Estados Unidos y cinco en Canadá.

Huerta explicó que el país no tenía esos reactivos para laboratorio porque es un virus nuevo y apenas lo generó la OMS con base en el genoma del coronavirus que fue provisto por China.

De presentarse un caso en Honduras, Huerta detalló que “se seguirá el protocolo para identificarlo de inmediato y dependiendo por dónde entre, es muy posible que un primer caso ingrese por un aeropuerto o un puerto marino, por eso se está preparando a los equipos de las oficinas sanitarias”.

También se le realizará una serie de preguntas para saber quiénes venían con la persona en el vuelo, se le pone en aislamiento y se empieza a analizar para determinar si es positivo al coronavirus.

El seguimiento de vigilancia para los viajeros que llegan de Asia o los hondureños que regresan de ese continente es por 14 días, tiempo en que podrá desarrollar los síntomas de la enfermedad viral.

Los síntomas son: fiebre, tos seca, dolor muscular, secreción nasal, fatiga, dolor de garganta y cabeza, dificultad para respirar. La enfermedad puede ir desde un resfriado común hasta el desarrollo de una neumonía, en casos más graves causa una insuficiencia renal.

Incidencia

En China se confirmaron ayer 635 muertes por coronavirus y 30,565 infectados.

En ese país se construyó un hospital en 10 días para atender exclusivamente a pacientes con la enfermedad viral.

Asimismo, las medidas de seguridad que implementa el personal de los hospitales y en los aeropuertos de ese país son extremas. Ciudades de China con millones de habitantes han quedado aisladas, solo en Wuhan habitan 11 millones de personas.

Desde que surgieron los primeros casos el 31 de diciembre de 2019 hasta entonces el virus se ha esparcido hacia otros 27 países, en su mayoría de Asia.

Dos cruceros en Japón y Hong Kong quedaron atrapados y sus tripulantes aislados por dos semanas en cuarentena por la presencia del virus.

En el buque de Japón viajan 3,711 pasajeros y en el de Hong Kong 3,600 tripulantes. Los mismos pasajeros que están atrapados lo denominaron como una “cárcel flotante”.

Países de Europa como España, Francia, Ucrania, Suecia e Italia también han reportado casos.

Medidas en el país

La titular de la Secretaría de Salud, Alba Flores, manifestó que han contratado más personal en las Oficinas Sanitarias Internacionales (OSI) para monitorear las 24 horas a los viajeros que ingresen al país.

Añadió que hay un control permanente y se ha aplicado el protocolo de vigilancia epidemiológica sin ningún problema.

“Estamos precisamente terminando de habilitar todas las Oficinas Sanitarias Internacionales en los puertos marítimos y aéreos de la República”, afirmó la funcionaria.

Detalló que a cada viajero se le realizará un seguimiento de vigilancia por 14 días.

Agregó que hasta el momento no han tenido el ingreso de algún caso sospechoso al territorio nacional. Honduras no ha tomado la determinación de cerrar las puertas para el ingreso de viajeros de China. En Centroamérica, los gobiernos de El Salvador y Guatemala tomaron la medida de prohibir el ingreso de viajeros de China por el riesgo del ingreso del coronavirus. Flores señaló que por el momento no se contempla esa medida en el país.