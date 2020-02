Anahí comparte tierna imagen de sus dos hijos   

Los seguidores de la ex RBD la felicitaron por su nuevo bebé al que en la imagen no se le logra ver el rostro. Foto: Instagram.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La ex RBD, Anahí, compartió este miércoles una imagen junto a sus dos hijos Manuel y Emiliano, solo días después del nacimiento del más pequeño.



En la tierna fotografía familiar aparece su esposo, el político Manuel Velasco, quien carga a los dos niños en brazo.



Los seguidores de la ex RBD la felicitaron por su nuevo bebé, a quien no se le logra ver el rostro.



“Los amo”, fue lo único que escribió Anahí para acompañar el posteo en Instagram, que en horas suma más medio millón de “me gusta” y cientos de comentarios.

La artista lanzó recientemente una canción que fue inspirada por el nacimiento de su primer hijo, Manuel.



“Tenía este pedacito de mi corazón guardado hace tiempo. Manu fue la inspiración y sería un regalo solo para él. Un día pensé que debía compartirla, dejar que la hagan suya y pueda tocar sus corazones”, dijo Anahí.



La canción, que se puede escuchar en todas las plataformas, se publicó en YouTube en un vídeo acompañado de la letra e imágenes inéditas de ella y su pequeño de tres años.