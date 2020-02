VIDEO: La insólita propuesta de Madonna al príncipe Harry y Meghan Markle

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La famosa cantante Madonna sorprendió a sus seguidores tras publicar un video haciendo una extraña oferta al príncipe Harry y su esposa Meghan Markle para que dejen de vivir en Canadá porque es muy "aburrido".



La estrella del pop subió las imágenes con el mensaje: "¿Meghan y el príncipe Harry quieren subarrendar mi apartamento en Central Park West?".



Seguidamente, Madonna dice: "Hola, Harry, no te vayas a Canadá. Es aburrido allí", mientras se está arreglando para una presentación. Agregó: "Los dejaré subarrendar mi apartamento en Central Park West. Es de dos dormitorios, tiene la mejor vista de Manhattan. Una terraza increíble. Creo que esas vistas es lo que lo hacen la opción ganadora para vivir".



"Central Park West no tiene nada que envidiar a Buckingham, además no verán a un montón de tipos con sombreros de lana", mientras se ríe.





La propuesta de la intérprete de Like a virgin de rentar el lujoso apartamento, que tiene un costo de 7 millones de dólares, surge luego del anuncio de los duques de Sussex de establecerse en Canadá para vivir una vida más tranquila y alejada de la Familia Real.

Controversia

La decisión de la pareja de dejar Reino Unido y radicar en América ha traído molestias a algunos canadienses, quienes consideran que su país no tiene que pagar por la seguridad del príncipe Harry y de su esposa Meghan, que se han establecido en los suburbios de Victoria, Columbia Británica, en el oeste de Canadá.



El 77% de las personas encuestadas por el Instituto Nanos, a nombre de la televisora CTV, creen que el contribuyente canadiense no tiene que pagar por la seguridad del duque y la duquesa de Sussex porque no están en Canadá como representantes de la Reina.



Aunque con carácter más bien simbólico, la Reina Isabel II es la actual jefa de Estado de Canadá, una monarquía parlamentaria.



De acuerdo con la encuesta, sólo el 19% de los canadienses no se opondría a que su país asumiera una parte de los costos.



La cuestión de la seguridad de la pareja y su costo, después de su alejamiento de la familia real, no ha sido por el momento objeto de ningún anuncio oficial. Las autoridades solo han dicho que estaban llevando a cabo conversaciones al respecto.



Más de dos tercios de los canadienses también creen que la privacidad de la pareja y de su hijo será mejor respetada por los canadienses que en Reino Unido.