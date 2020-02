Omar Rivera: El Fonac es de la sociedad civil, yo no voy a ser funcionario

Fernando Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Construir el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) en una instancia de diálogo de los diferentes sectores de la sociedad civil es uno de los principales retos de su nuevo secretario ejecutivo, Omar Rivera.

El dirigente de la sociedad civil afirmó que su nombramiento no lo convierte en funcionario público, pese a que el Fonac percibe fondos estatales para su funcionamiento.

A continuación la entrevista que sostuvo con EL HERALDO.

¿Cuáles son los principales retos tras asumir el cargo de secretario del Fonac?

El principal reto es revitalizar el Fonac como una instancia de diálogo, concertación y consenso de la sociedad civil para estructurar una agenda de incidencia frente a los tomadores de decisiones y presionarlos para que resuelvan los principales problemas que aquejan a la ciudadanía.

¿Cómo se da su nombramiento en el Fonac?

Fundamentalmente llego por invitación de las 23 organizaciones que forman parte de la asamblea. Ellos decidieron encomendarme la tarea de ejecutar las acciones y de volver concretas las aspiraciones que ellos tienen en función de transformar muchos de sus anhelos en líneas de incidencia.

Algunos sectores sostienen que dentro de la asamblea usted fue promovido por alguien acusado en el saqueo del Seguro Social. ¿Qué opinión le merece?

En muchas ocasiones el prejuicio se ha apoderado de muchas de las actividades en que me he involucrado y al final resulta que el esfuerzo, la dedicación y la honestidad terminan haciendo modificar la opinión de muchos sectores.

¿El Fonac choca con las funciones del CNA?

En lo absoluto, para nosotros más bien va a ser prioridad fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que ya luchan contra la corrupción. El trabajo del CNA y el Fonac se va a complementar y estoy seguro de que van a ser dos caras de la misma moneda.

El Fonac es una instancia que depende financieramente del Estado, ¿se siente usted parte ahora de la estructura de gobierno?

Es que el Fonac no forma parte de la estructura gubernamental, es una instancia de sociedad civil. Es una instancia conformada por la empresa privada, por la sociedad civil, la iglesia y los movimientos sociales. Yo no voy a formar parte de la estructura del Estado, no voy a ser un funcionario público sino que seré un representante de los legítimos intereses de las organizaciones de la sociedad civil. El Fonac trabaja con un componente que proviene del Estado y otros recursos que provienen de la cooperación internacional.