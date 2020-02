Troglio defiende con uñas y dientes a Yustin Arboleda por expulsión 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, mostró no estar dispuesto a escuchar críticas por la expulsión de su delantero Yustin Arboleda en el clásico que el León perdió ante Motagua (1-2).



Arboleda fue expulsado al minuto 75 del partido que se disputó el domingo, el primer clásico del torneo. En el mismo encuentro anotó un golazo a los 23 del primer tiempo.



El colombiano, que ya ha sido expulsado hasta siete veces en el fútbol hondureño, al parecer cuenta con un temperamento fuerte y que no supo manejar en ese encuentro.

LEA: Carolina Padrón se suma al equipo de ESPN am



"Siempre hay expulsiones, después del partido de España es la primera (expulsión), no se metan con frases hechas, este es un campeonato largo que se define en mayo y no está terminado... Arboleda se tiró al piso, quitó la pelota, la cancha está mojada, patinó y se llevó al jugador", dijo en defensa del jugador colombiano.



El timonel de los Merengues también habló sobre la derrota: "cuando un equipo pierde todo está mal, yo leí las conversaciones y todo lo que ponen me causa gracia, si ustedes creen que Motagua fue superior vieron otro partido. Somos dos equipos parejos y te ganaron con dos errores nuestros que fueron adentro; el clásico que ganamos 2-0 en San Pedro (Sula), Motagua erró dos mano a mano y ganamos nosotros... quisiéramos haber ganado la Premier(Centroamericana) y estar punteros en el campeonato, pero estamos ahí y si no salimos campeones trataremos de entrar al Pentagonal de la Liga SalvaVida llegar a una final y salir campeones", concluyó.