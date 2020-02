Carolina Padrón se suma al equipo de ESPN am

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Carolina Padrón se sumó esta semana a ESPN am y su llegada ha causado revuelo entre sus seguidores que no paran de desearle éxitos en esta nueva etapa.



La venezolana cubrirá en ESPN am todo sobre la actualidad del fútbol mexicano, en el programa que se transmite a las 9 de la mañana en el canal deportivo.



Padrón forma ahora parte de una de las transmisiones con más audiencia por la mañana junto al polémico "Brujo" Álvaro Morales.

La guapa periodista se une a la mesa de debate en el que también participan Gabriela Bibayoff, Sergio Dipp y Adal Franco.



La periodista también seguirá en el programa CS5 junto a Natalia Álvarez, según informó en sus redes.