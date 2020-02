Wendy Membreño: "Estoy soltera... cuando tienes hijos no puedes darle el corazón a cualquiera"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Fanática de los deportes, el videojuego FIFA y la moda; rescatista de indefensos animales y una confiada mujer que se autodenomina "anormal", así es Wendy Membreño, la belleza hondureña detrás del programa "Buen día Centroamérica". Su plática larga y tendida durante una visita a la sala de redacción de EL HERALDO demostró que su vida no ha sido un completo camino de rosas.

Con mirada penetrante, voz grave y una larga cabellera negra, que solo recuerda a la princesa Rapunzel, la joven oriunda de Tegucigalpa confiesa que está lista para confesarnos todo, incluso aquello que nunca ha detallado frente a las cámaras... para arrancar, se emociona al decir que es madre de una niña, sin embargo, su semblante cambia al referirse a su divorcio, y a la clase de hombre que ahora espera sea su compañía.

Aunque Wendy nos confiesa sus extremos nervios previo a la entrevista, la atmósfera de confianza provoca que termine interpretándonos una canción. Su público: Emilo Flores, fotógrafo; José López, productor; y su servidora.

Sentada en una silla roja, que combina con su camisa, iniciamos pidiéndole que se describa a sí misma. "¿Wendy Membreño..? mirá, es una soñadora de primera, visionaria y sin miendo. Soy bien trabajadora y madrugo todo los días, me levanto a las 4:30 de la manaña", dice entre risas.

Al observarla tan confiada mientras mueve sus stilettos negros que alargan sus piernas y se complementan con su pantalón, nos da curiosidad saber cómo fue su infancia.

"Mi infancia fue diferente porque teníamos una familia disfuncional, pero nos llevábamos muy bien. Tuve una mamá que fue un ejemplo espectacular de vida. Soy la segunda de cuatro hermanos, somos un caso, pero nos llevamos súper bien".

Wendy es capitalina, pero descubrimos que pasó parte de su niñez fuera del casco urbano.

"Pasé parte de mi infancia en Santa Bárbara, porque de ahí es la familia de mi papá. Tener esa mitad de ciudad y después de montaña es una experiencia genial. Me gustaba no tener nada de Internet y desconectarte un momento de tanto caos".

"Me gustaban los animales. Dice mi mamá que los curaba, aunque después se morían. Yo les ponía cositas y los vendaba. Si no fuera presentadora de televisión, sería veterinaria".

Con su belleza engalana la televisión hondureña, pero su llegada a las cámaras no fue algo que planeó, mucho menos algo que se imaginó...

"¡Ay! eso fue después de mi divorcio. Al teminar mi relación dije: 'bueno hay que buscar un empleo'. Al inicio fue porque necesitaba un trabajo, pero como venía de la iglesia (donde dába charlas y conferencias), tomar un micrófono no era difícil".

"Empecé a buscar empleo y vi el anuncio en "Café caliente" (programa de espectáculos de Honduras). Necesitaban una presentadora y pensé: '¡yo puedo hacer eso!'. Fui al casting y había cualquier cantidad de mujeres que olían a secadora y ropa nueva... y yo solo con mi ropita... Pensé 'vamos a probar' y gracias a Dios que sí hubo un espacio. Me llamaron al mes".

"Fue una experiencia súper bonita, nunca había hecho televisión ni había hablado frente a una cámara en vivo".

Wendy en su jornada de trabajo frente a las cámaras. Foto: Instagram Wendy Membreño. Wendy en su jornada de trabajo frente a las cámaras. Foto: Instagram Wendy Membreño.

¿Cuánto tiempo lleva frente a las cámaras?

"Ya son nueve años en los medios de comunicación. En "Café caliente" fueron tres. Yo era tímida... de hecho en las exposiciones del colegio nunca quería participar y ahora mirá dónde estoy".

¿Y sobre el amor... su corazón cómo está?



"Me casé pequeña, pero fue por las razones correctas (su expresión y ademanes cambiaron). Estaba enamorada y teníamos cuatro años de noviazgo. Al año de casados buscamos un bebé y así fue como la gorda (su única hija, quien actualmente tiene 13 años de edad) llegó a nuestras vidas. No le pude dar mejor padre a mi hija. No puedo decir algo malo de él ni de mi situación. Le tengo mucho respeto, mejor papá no le pude buscar a mi hija".

¿Cómo ha sido la experiencia de ser madre?

"Fue hermoso desde que me di cuenta. Ambos estábamos buscando un bebé y fue como ¡wooow! Decírselo a él también fue súper hermoso".

Wendy Membreno junto a su preciosa hija.



Y llegó el turno de hablar de esa parte que pocos conocen, su divorcio.

"El divorcio fue difícil porque uno se hace muchas preguntas. Yo estaba muy joven y entonces era me preguntaba y ahora qué voy a hacer... pero bueno, todo estuvo bien. Todas las cosas se pueden hacer".

Después de una larga tanda de preguntas logramos que Wendy saltara de emoción en emoción. Tras referirse a su separación nos confesó una increíble lucha...

"Rescato animales. Hoy tengo cinco gatos y dos perritos rescatados, una se me murió en diciembre, pero me encantan. Los aguacateros, como se le conoce a los mestizos, al principio son bellos, pero cuando crecen y se hacen picuditos la gente no los quiere. Eso me da rabia, porque nos damos cuenta cómo está la humanidad de perdida".

Wendy junto a una de sus mascotas rescatadas.



¿Wendy tiene muchos amigos?

"Tengo pocos amigos y amigos de verdad son contados con los dedos de mi mano. Prefiero estar horas al lado de mi perro porque si tengo que llorar, lloro, me limpio las lágrimas y listo. Él no le va a decir a nadie, no va a hablar mal de mí... y esa lealtad es la que creo que le falta a los hombres".

¿Y si no fuera presentadora, qué sería?

"Tengo un problema con el fútbol y amo FIFA. No es lo que se espera de una mujer normal, pero me encanta mi 'anormalidad'. Creo que me hubiese metido a practicar algún deporte; también me gusta mucho la música".

Mujer multifacética...

"Sí, he hecho teatro, hice cuenta cuentos. Creo que es la oportunidad que tenemos de ser alguien que no somos".

¿Entre la actuación y ser presentadora, qué prefiere?

"Definitivamente ser presentadora".

Si es amante del fútbol ¿A qué equipos le va?

"De la Liga Nacional, soy motagüense; de la Liga Española Real Madrid".

En el plano amoroso, ¿cómo está Wendy?

"Estoy soltera, estoy soltera, creánlo (ríe). Estoy soltera porque cuando uno tiene hijos no le puedes dar el corazón a cualquiera. Sé que mi hija se va a casar y se irá mañana, pero mientras esté conmigo seré muy cuidadosa".

"La persona que esté en mi vida tiene que entenderme. Yo vivo sola con mi hija y los fines de semana ella se va y regresa hasta el domigo. En ese tiempo puedo salir, pero sí cuido mucho mi corazón de cualquier persona. No van a ver una foto mía con alguien en la esquina, me cuido mucho de eso, pero sí salgo y me gusta conocer".

¿Qué debe tener un hombre para ganarse el corazón de Wendy?

"Tiene que gustarle el fútbol, si no le gusta el fútbol o ningún deporte, no. Tiene que ser cariñoo y visionario, no millonario. Si es visionario podemos luchar los dos y hacer algo increíble juntos".

¿Qué locura ha hecho por amor?

"Me he ido de viaje de un día para otro. ¡Qué digo!... horas, sin pensar en lo que llevaremos".

¿Cómo fue el accidente de tránsito que recientemente sufrió?

"Fue horrible. Yo iba para mi trabajo en la mañana. Y no, no me iba pintando las uñas, peinándome, texteando o usando mi celular. Lo que pasó es que venía una camioneta a alta velocidad y por esquivarla decidí subirme a la acera y terminé volcada en el río Choluteca. No sé cómo salí ilesa. Mi carro quedó con las llantas hacia arriba, el vidrio frontal destruido, entre otras cosas".

"Yo salí sola gateando del carro, porque había como 30 personas en el lugar, pero nadie me ayudaba. Lo único que hacían era tomarme fotos y videos, pero nadie decía a auxiliarme".

¿Proyectos a futuro?

"Quiero incursionar en la radio en este 2020..."