Gonzalo Klusener toma con humor su edad: "El motor 3.6 anda bien todavía"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Gonzalo Klusener, el delantero que fue cuestionado por sus 36 años antes de enfundarse la camisa de Motagua, garantiza que "fuimos justos vencedores" en el clásico capitalino de la jornada 5 del torneo Clausura 2020.



"De eso vivimos los delanteros, por ahí no tenemos tanta participación pero tenemos que estar atentos de cada balón que entra al área", manifestó Klusener en relación a su rol dentro del onceno de Diego Vazquez.



Consultado por su edad, el ariete argentino se río y soltó una frase imperdible: "Tranquilo, tranquilo, el motor 3.6 anda muy bien todavía, así que vamos a seguir mejorando", dijo con humildad, diciendo a su vez que se sentía "feliz" y "disfrutando cada momento acá".

Siente que "me ha tocado llegar a un club muy serio, con un gran plantel... disfrutar del momento, estos partidos es hermoso jugarlos y si los ganás, mejor", apuntó el atacante que considera que "se hizo un partido muy bueno en todas las líneas, tuvimos un rendimiento muy parejo".



Agradece los halagos y porras que ha recibido de los motagüenses desde su arribo procedente de Argentina: "La afición siempre me ha respetado mucho, me ha demostrado su cariño desde el primer partido que me tocó hacer gol".

