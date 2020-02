Unaf investiga trece contratos de construcción en clínicas del IHSS

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 13 contratos de construcción adjudicados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a empresas privadas están bajo la mira de la Unidad de Apoyo Fiscal (Unaf) en San Pedro Sula.

Los agentes de tribunales a cargo de la investigación han detectado un presunto acto de corrupción en una supuesta sobrevaloración de las obras civiles de varias clínicas periféricas, entre ellas las de Tepeaca y Calpules.

Las indagaciones han logrado detectar en un solo contrato un perjuicio de cerca de 50 millones de lempiras por la sobrevaloración de la construcción y remodelación de las obras.

“Megafraude”

La investigación la encabeza la Unaf y en su momento fue respaldada por la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).

“Es uno de las más grandes casos de corrupción que la Maccih ayudó a investigar. Es un megafraude que pronto será judicializado”, confió a EL HERALDO una fuente cercana a las investigaciones.

En el expediente se incluye a empresarios sampedranos de la construcción, funcionarios y exfuncionarios del IHSS, que montaron una trama para desviar fondos públicos a través de la sobrevaloración de obras de construcción.

Las indagaciones están avanzadas y en los próximos días se estarían emitiendo los requerimientos fiscales, afirmó la fuente.

Recientemente, la jefa de la Unaf de San Pedro Sula, Elizabeth Rodríguez, emitió una serie de oficios a diferentes organizaciones que conforman la Junta Directiva del IHSS, solicitando información referente a la participaciones de sus miembros en ese ente.

“En atención a investigaciones que realiza esta Unidad de Apoyo Fiscal referentes a casos de corrupción administrativa dentro del Seguro Social, se solicita se remita una copia certificada de la asignación como miembro de la Junta Directiva del IHSS, en el periodo comprendido de 2010 al 2014”, señala el oficio Unaf-SPS-059/2020.

En el periodo de 2010 y 2014, formaron parte de la Junta Directiva del Seguro Social los señores Daniel Durón, José Humberto Lara, Odessa Henríquez, Carlos Montes, entre otros. Mario Zelaya era director del Seguro Social en ese período.

Pesquisas

Las empresas constructoras denunciadas presentaron ofertas sobrevaloradas en las contrataciones directas que -de acuerdo con las investigaciones- dieron como resultado la sustracción fraudulenta de fondos del IHSS.

La semana anterior, los agentes de tribunales secuestraron una serie de documentos del Seguro Social en San Pedro Sula y Tegucigalpa, en busca de más indicios que lleven reforzar la investigación fiscal.

Presuntamente, las constructoras que participaron en la adjudicación de los contratos utilizaron la complicidad de algunos funcionarios y empleados públicos para agenciarse los contratos millonarios.

Los fiscales pudieron detectar que no existe un diseño de las obras, no hay presupuesto base ni especificaciones técnicas. Tampoco existen estimaciones de pago ni bitácora y no hay informes de supervisión.

Informe del TSC

Un informe del Tribunal Superior de Cuentas con indicios de responsabilidad señala que al revisar el proceso de ejecución y recepción de algunas obras civiles con fondos propios del IHSS, se determinó que en los mismos se establecieron precios que estaban sobrevalorados en relación con los precios de reseña establecidos por la Cámara Hondureña de Industria de la Construcción (Chico).

Entre 2010 y 2015, el Seguro Social vivió una de sus peores crisis que lo terminaron llevando a la quiebra y con su exdirector, Mario Zelaya, tras las rejas.

Zelaya y otros funcionarios como José Bertetty (preso) y José Alberto Zelaya Guevara (prófugo) montaron una poderosa red de corrupción con la que lograron saquear millonarios recursos financieros de la institución.

EL HERALDO se comunicó con German Leitzelar, interventor del IHSS, para obtener una reacción sobre este caso y comentó que sobre casos particulares no se puede referir, pero sí dijo que la institución está abierta a los entes de investigación. Recordó que el MP indaga las últimas tres gestiones de la entidad.