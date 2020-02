Alden Rivera renuncia a la Embajada de Honduras en México  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Alden Rivera, embajador de Honduras en México, renunció de manera irrevocable a su cargo.



El diplomático confirmó a EL HERALDO su decisión anunciado que este será su último mes en territorio azteca.



“Renuncié de manera irrevocable ante el presidente Juan Orlando Hernández y el canciller Lisandro Rosales, siendo efectiva a partir del primero de marzo”, explicó.



Rivera, quien estaba a cargo de la Embajada de Honduras en México desde enero de 2016, detalló que es momento de enfrentarse a nuevos retos, siempre ligados al fenómeno migratorio.

“Ya cumplí mi ciclo de servicio en el exterior y siento la necesidad de seguir sirviendo ahora desde el ámbito del sector privado”, comentó.



Especificó que en sus nuevos proyectos que comenzarán el próximo mes “voy a estar enfocado en crecimiento económico, generando empleo y nuevas oportunidades, lo que está íntimamente vinculado con el fenómeno migratorio”, dijo sin dar más detalles.



Rivera renunció a su cargo en medio de la crisis que enfrenta Honduras por el tema de las constantes caravanas de migrantes.



El embajador argumentó que aún no sabe quién será la persona que ocupe su cargo, pues es una decisión que le corresponde tomar al presidente Hernández y al canciller Rosales.

Caravana de migrantes

Mientras tanto, la segunda caravana de inmigrantes hondureños que salió el viernes del país ingresó ayer a Guatemala informaron medios locales.



El pequeño grupo lo conforman unos 170 migrantes irregulares que atendieron una convocatoria por redes sociales para salir desde la terminal de San Pedro Sula.



Los migrantes cruzaron a Guatemala sin mayor problema, luego de pasar por algunos controles migratorios.



Al igual que en las caravanas anteriores, los connacionales que viajan aducen que no tienen oportunidades laborales en el país y enfrentan situaciones de inseguridad.

Se espera que el pequeño grupo tarde al menos dos días antes de llegar a la frontera entre Guatemala y México.



En el lugar los estarán esperando los uniformados de la Guardia Nacional de México junto con personal del Instituto Nacional de Migración (INM) para capturarlos y deportarlos, si no cumplen con los requisitos para ingresar legalmente al país azteca.



México ha tomado la determinación de no recibir migrantes irregulares y tampoco brindarles la posibilidad de solicitar o asilo o visas humanitarias, como lo habían realizado con las primeras caravanas. Esta es la segunda caravana que entra a Guatemala en menos de 15 días; de la anterior, la mayor parte de sus participantes fueron deportados.