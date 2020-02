Pastor pide 50 millones de dólares para revivir a Kobe y a su hija Gigi

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, EE UU.- Nigel Gaisie es un pastor evangélico ghanés que asegura tener la capacidad de regresar a la vida a Kobe Bryant y a su hija Gigi.

El religioso ha causado polémica e indignación en el mundo entero desde que afirmó poder revivir a la leyenda de los Lakers y a su pequeña de 13 años, con quien perdió la vida en un accidente de helicóptero el domingo anterior junto a otras siete personas.

Pero, lo que más ha causado revuelo es lo que pide a cambio. Nigel Gaisie asegura que para que eso pase debe recibir una ofrenda de al menos 50 millones de dólares. El africano afirma haber tenido un sueño en donde vio a un hombre gigantesco que caía y los cimientos del mundo se ensombrecían con la pérdida.

"El Señor me llevó al mundo de los espíritus y he visto caer a un gran hombre, al cual América llora. Luego, el Señor me dio instrucciones de anunciarle a la familia de este hombre, a la embajada estadounidense en Ghana y al mundo entero que Él, el Señor, no ha sancionado su muerte”, detalla el sitio depor.com, quien cita la entrevista que el religiodo le brindó al portal The Standard.

"Le cuento a la familia y a todos que, si acuerdan pagar mis diezmos y ofrendas, los usaré como un recipiente para resucitarlo a él y a su hija", agregó Gaisie.

Según el sitio colombiano alertabogota.com, el pastor asegura que tanto Kobie como Gigi "tienen en el reino espiritual un precio de 500 millones de dólares", pero si la familia del jugador le da un 10% por ciento de ese valor, es decir, 50 millones de dólares, "los fallecidos retornarían a la vida".

Agrega que, Gaisie advirtió a su congregación que no duden de sus palabras, sino "se enfrentarán a serias consecuencias".