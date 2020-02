Imposible aprobar la segunda vuelta, según Mauricio Oliva

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El inicio del mandato presidencial fijado para el 27 de enero necesariamente tendría que ser modificado y se forzaría a un adelanto de las elecciones generales y primarias si se aprueba a estas alturas la segunda vuelta electoral, advirtió el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

El político de esta forma le mandó a la oposición y a otros sectores de la hondureñidad un mensaje de rechazo a la segunda vuelta que, según él, ya no es posible ponerla en práctica porque representaría celebrar tres elecciones en un mismo año.

Solo en el mes de noviembre del próximo año tendrían que desarrollarse dos comicios (generales y segunda vuelta) y la fecha de las primeras se adelantaría para dar paso al segundo proceso, esto en el caso de que se mantenga invariable el inicio del mandato presidencial programado constitucionalmente para el 27 de enero.

“La segunda vuelta no es soplar y hacer botellas, no solo se trata de ir a otro proceso, este proceso implementarlo es complicado”, dijo Oliva. Para satisfacer a la oposición “significan tres elecciones en un año. ¿Qué vamos hacer, correrlas? Adelantar las internas y adelantar las generales en el hipotético escenario que tengamos que hacer una segunda vuelta en noviembre, porque si no sería prolongar el mandato presidencial (la toma de posesión), porque no nos ajusta el tiempo”, siguió argumentando.

Por otra parte, dijo que la implementación de una segunda vuelta implicaría un mayor presupuesto electoral.

Oliva dijo que un tercer elemento que impide aprobar una segunda vuelta “es que estamos trabajando fuertemente para tener un sistema de identificación que nos permita tener la certeza del mejor padrón electoral depurado. Y es casi imposible llegar con ese padrón con ese tiempo”. En tal sentido, “yo no creo que estamos listos para la segunda vuelta”, insistió.

Sectores de la oposición cuestionan la táctica dilatoria del Partido Nacional de darle largas a las reformas, pues si hubiese estado de acuerdo desde un principio con la segunda vuelta la hubieran aprobado el año pasado.