Lourdes Barrientos, periodista en salud: “El baloncesto es mi droga”

Bryan Gutiérrez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Madre de familia, relacionadora pública del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) y deportista de antaño son la conjugación de actividades que Lourdes Barrientos ejecuta sincronizadamente desde hace décadas y que la han hecho destacar en la sociedad a sus 53 años de edad.

Al recordar su infancia, la periodista viaja en el tiempo y al cerrar sus ojos le viene a la mente la parte dura de su niñez ya que vivió solo con su padre y era la mayor de seis hermanos en el barrio Concepción de Comayagüela.

¿Cómo fue su infancia y el ambiente en su familia?

Fue dura, mucho trabajo, pero también en esa infancia dura están esas partes blandas, dulces y hermosas: mis amigos del barrio.

¿Qué cosas hacían con sus vecinitos del barrio Concepción?

Esperábamos esa hora en que el tráfico de carros bajara por la tarde, pues era menos fluido, e iniciábamos con nuestros juegos de calle... Colocábamos ladrillos para definir las porterías e iniciar la potra, después continuábamos con bate, béisbol y para finalizar una libre o landa pelota; ese era nuestro mundo fascinante, sano y nocturno.

Y en ese mundo sano, ¿cómo era la pequeña Lourdes en su casa y los estudios?

Siempre fui una niña perseverante, con objetivos y sueños que nunca los vi inalcanzables. Eso sí, hiperactiva, estudiosa, obediente, porque mi papá no dejaba que me portara mal... ¡era la muerte! Ja, ja, ja…

¿Hubo momentos difíciles en su vida y en su familia?

Recuerdo que varias veces no andábamos dinero y la niña que vendía los mangos verdes en el Gimnasio Rubén Callejas Valentine nos daba las conchas, las que comíamos con sal... Realmente fue una infancia y adolescencia de carencias económicas.

¿Ya tenía una meta académica para su futuro o solo era el día a día en las aulas?

Estudié en la Escuela Argentina y la secundaria en el Instituto Inmaculada Concepción y el Instituto Central Vicente Cáceres. Nunca pensé qué quería ser, solo me dirigía a paso normal. Primero terminar la primaria, luego la secundaria y finalizar mi diversificado.

Con las veteranas Cybex rumbo al Mundial de FIMBA (Italia) 2017.

¿En la universidad se decidió por periodismo por miedo a los números o por pasión a la profesión?

Era buena en las matemáticas e ingresé a la UNAH para la carrera de Ingeniería, pero desistí porque tenía que desvelarme mucho e hice un cambio para Periodismo. Me encantó porque aprendí que esta profesión es loable y noble y que tenemos una gran responsabilidad con el mundo.

¿Qué experiencias ha tenido en los medios de comunicación?

Incursioné en la radio con una revista radial llamada Facetas con mis compañeras Nubia Osorto, Delmy Guerra y Mariel Quezada y reportes en televisión cubriendo las elecciones internas del 2004, y también el ámbito escrito.

¿Y cómo logra laborar en el departamento de Comunicaciones del IHSS?

Logré la permanencia del IHSS hace 16 años por un ángel que Dios puso en mi camino. Mi padre tenía insuficiencia renal crónica y no tenía dinero para poder pagar las diálisis y había perdido a mis tres hermanos varones y mis dos hermanas habían emigrado a EE UU. Una amiga me recomendó con ese ángel, la licenciada Varinia Casco para que me ayudara, fui y me dio la oportunidad.

¿Y qué se siente servir al pueblo desde la comunicación del IHSS?

Mi vida en el IHSS es mi bendición, al despertar cada mañana, saber que voy a realizar una labor sensible, de ayuda y que me pagan por ello... lo hago con tanto amor, ¡me gusta!

¿Aparte del periodismo, el baloncesto es su pasión?

¿Se acuerda que le había dicho que estudié en el Central? Bueno, el baloncesto fue mi droga y fue ahí donde me enamoré de forma descontrolada del baloncesto, que juego hasta hoy.

¿Pero no le trajo problemas el jugar en el colegio por los horarios de clase o sí?

Bueno, no entrábamos por ir a jugar al gimnasio y una vez mi maestra de Historia y Sociología, Ana de Gómez, llegó a sacarme y me llevó ante todos mis compañeros, desabotonada, sudada y dijo “miren, puro varón”... yo súper apenada estuve, para no volver a faltar, ja, ja, ja...

¿En qué equipos logró destacar con su talento?

Jugué seis años con el mejor equipo femenino y masculino de Honduras, Fuerza Aérea Hondureña, con el entrenador Juan Barahona (QDDG). “Chana”, como se le conocía y el general Walter López Reyes, nuestro comandante, era nuestro patrocinador. Además jugué en Olímpica, Tela y Nacional de Ingenieros. Y actualmente mi gran equipo de veteranas Cybex, ahora Betcris y Daras.

Este deporte le ha dado beneficios a su salud, manifestó la periodista.

¿Fue fan de Kobe Bryant y qué pasó cuando se dio cuenta de su muerte?

Kobe Bryant era un gran jugador de los Lakers. Fue una gran tragedia del baloncesto y siempre ese tipo de accidentes son dolorosos. Siempre lo admiré.

¿Qué le dice su familia que a su edad esté activa en el deporte de casi toda su vida?

Mi familia siempre me apoya en todo, se sienten orgullosos de tener una madre fuera de serie a nuestra edad, ya que en nuestra sociedad no es muy usual que las mamás jueguen baloncesto de forma competitiva, por tanto soy una mujer privilegiada.

¿Cómo conoció a su esposo e inició con su familia?

Amor, ummmm... Siempre hay ilusiones, amores lejanos... Mi novio oficial Ruy Amador, también jugador de baloncesto, con quien me casé y tenemos tres hermosos tesoros, dos niñas y un varón: Gabriela, Andrea y Ruy Amador Barrientos.