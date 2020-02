Eduardo "Guayo" Solano, el periodista amigo de los futbolistas catrachos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Cállense que ahí viene ese sapo"



- "¿Cuál sapo? ¿De qué sapo estás hablando tú?"

- "'Nambe', cortala, ese no es ningún sapo, ese es amigo de nosotros"...

Esa fue parte de la discusión que sostuvieron en una ocasión Maynor Figueroa, Wilson Palacios, y otros seleccionados, defendiendo a su amigo, Eduardo "Guayo" Solano, cuando uno de sus compañeros de la H lo señaló como "sapo".



Solano llegó ese día a una concentración de la Selección de Honduras en busca de entrevistas, pero hoy recuerda esa anécdota como una de las más agradables, pues fue testigo de cómo los jugadores lo defendieron de aquel insulto.

La figura del "Guayo" -como se le conoce desde que su sobrino mayor lo bautizó con ese pseudónimo al no poder pronunciar su nombre- es reconocida entre los futbolistas catrachos, más aún entre los legionarios que militan en la MLS, como uno de los periodistas más respetados en el área deportiva.



Pero, ¿quién es "Guayo"?

Eduardo Solano disfruta realizar coberturas a la Selección Nacional de Honduras.







Periodista, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y fiel seguidor de Motagua. Estos son dos detalles en la vida de Solano, hijo de madre garífuna y padre inglés, imposibles de ignorar.



Radicado en New York, Estados Unidos, pero criado en la colonia Kennedy de la capital, este enamorado de la Bandera Cinco Estrellas viaja a Honduras varias veces al año, la mayoría de ellas para apoyar obras benéficas, pues siempre trata de contribuir con causas nobles; otra de las partes menos conocidas en la vida del multifacético periodista catracho.



La Calculadora Deportiva de EL HERALDO habló con el "Guayo" para conocer la historia detrás de la figura periodística y además en busca de poner a prueba sus conocimientos deportivos. No obstante, antes de responder a las preguntas de nuestra sección, Solano prefirió romper el hielo contándonos acerca de su vida, aunque siempre con el recelo del periodista que nunca buscó la fama, sino llevarle buenas noticias a su mamá, quien viajó a Estados Unidos en busca de una vida mejor, cuando él apenas tenía apenas 14 años de edad.

Sostiene que buscó sentir la cercanía con su madre a través de esta profesión. "Yo estudié periodismo para darle buenas noticias a mi mamá, porque pensaba 'lo más malo que le puedo decir es que perdió el Motagua o el Vida', por eso estudié periodismo y me decidí por el área deportiva".

El periodismo se convirtió en el hilo conductor que lo uniría más a su mamá, pese a la distancia, pues vivió 13 años con su abuela esperando poder viajar a Estados Unidos para irse a vivir con su madre, Lidia Marina. Lo logró a los 27.

Un periodista diferente...

Sus rasgos garífunas son imposibles de ignorar, su serenidad a la hora de hablar contrasta un poco con la personalidad que cualquiera esperaría conocer, si se toma en cuenta que se trata del periodista deportivo que se ha convertido en el amigo de los legionarios.

Aunque inicialmente no pensó en ser periodista deportivo, dejó que la pasión por el fútbol lo orillara a esta rama de la comunicación, dando sus primeros pasos en Deportes Televicentro, donde tiene buenos recuerdos, pero también cuenta entre risas una anécdota que nunca olvidará con su ídolo motagüense, Amado Guevara.



"Siempre que tocaba hacer entrevistas en el campo buscaba a cualquier otro jugador, antes que a Amado Guevara, aunque él hubiera sido la figura, siempre lo evitaba porque no podía verlo a los ojos. Lo admiraba mucho, pero le tenía pena", confesó, no sin antes detallar que hoy, varios años después, es muy cercano a El Lobo y su familia.

Esa es una de las anécdotas que guarda en su memoria y, pese a que hoy lo cuenta con gracia, reconoce que tenía que esforzarse demasiado para dejar de lado la admiración hacia el ídolo azul.

Amado Guevara es el jugador que más ha admirado en Motagua, y a quien temía entrevistar en sus inicios como reportero; hoy son grandes amigos.











"Nunca quise ser famoso, ni que me llamaran licenciado, siempre quise ser el Guayo". Eduardo Solano



"Dieguista"...

Fiel aficionado de Motagua y seguidor del "dieguismo" (en alusión a su aprobación al trabajo de Diego Vazquez en Motagua), este hondureño se caracteriza por ser directo a la hora de hablar, aunque ello le traiga una ola de críticas en redes sociales.



"Diego es un tipazo y me declaro 'dieguista', me gusta mucho la manera de ser de él, su filosofía, creo que es una persona muy inteligente, muy buen amigo de los futbolistas. Muchas veces las cosas que él dice se vuelven noticia, pero si te sientas en frío y analizas lo que él dice, te das cuenta que es un tipo muy inteligente", dijo este aficionado que se enamoró de Motagua gracias a su padrino, quien murió de cáncer y le heredó la pasión azul.



Aunque siempre que emite sus comentarios sobre el equipo capitalino en redes sociales recibe el apoyo de los hinchas azules, nunca faltan sus detractores y hasta el bullying de los mismos futbolistas...



"Mi opinión acerca de Motagua espero que la gente no la tome como la opinión periodística de Eduardo Solano, sino como la de un aficionado", señaló "Guayo", quien confesó que, cuando el Ciclón pierde un partido importante, recibe burlas por parte de los jugadores. "Me hacen bullying todos ellos... Wilson, Hendry Thomas y Escalante me molestan, pero cuando gana Motagua nunca me responden", denunció entre risas.

"Guayo" Solano junto a sus amigos Hendry Thomas y Wilson Palacios.



Anécdotas con sus amigos, los futbolistas...

Guarda un baúl de anécdotas relacionadas con el fútbol hondureño, pero más aún con los legionarios catrachos en la MLS, pues desde que reside en Estados Unidos trata de asistir a los estadios de fútbol para demostrar con hechos el apoyo a sus compatriotas.



Serio, tímido y de pocas palabras, a "Guayo" se le escapa una sonrisa y sus ojos denotan alegría cuando recuerda y cuenta las pasadas más graciosas que le han tocado vivir desde que se decidió por el periodismo deportivo.



Dos de los seleccionados más queridos, quienes ya fallecieron, fueron muy cercanos a Solano y tiene algunos recuerdos suyos: Walter "Pery" Martínez y Juan Carlos García.



"Con el Pery Martínez teníamos una relación muy buena, en una ocasión se puso una borrachera. Y un día, mientras leía una noticia en el periódico, que decía que él había dejado la bebida, tenía una cerveza en la mano", ambos rieron en ese entonces, recuerda el "Guayo".



Juan Carlos García, por su parte, le había exteriorizado su temor en torno a la violencia en los estadios. "Me dijo que le daba miedo que le dispararan o que algo le pasara o le lanzaran algo desde las gradas", todo antes de que se diera a conocer su enfermedad.

Juan Carlos García (QDDG), Beckeles, "Guayo" y Andy Nájar. (Foto: @newguayork)







Asegura que se lleva bien con la mayoría de los futbolistas y si tiene que dar a conocer una información, como periodista, cumple con su deber, no obstante, "hay cosas que me cuentan fuera de cámara y ellos saben que ahí se van a quedar".



"Guayo" admira a Boniek, Maynor y Espinoza. "El mejor jugador que yo he visto es Boniek García, es un jugadorazo, disfruto mucho su fútbol. También me gusta Maynor, es un rigioso, quiere jugar todos los partidos y rendir y hacer lucir bien a sus jugadores. Roger Espinoza me parece un jugador heróico".

"Maynor es un tipazo. En una ocasión, la mujer de Maynor estuvo en una situación de vida o muerte y él estaba en la Selección y recientemente perdió a su papá. Él ha sacrificado mucho por estar (en la H), hay que verlo por su rendimiento", dijo en respuesta a quienes piden el retiro de Maynor de la Selección.



El polémico Romell Quioto... "Quioto no es mala persona, sino que Quioto es un 'cabezadura'. Necesita alguien que esté ahí y yo sé que Boniek y Maynor siempre estuvieron ahí, pero llega un momento en el que se cansan".

¿Pedro Troglio y Olimpia?

"A mí me gusta mucho este Olimpia. Troglio es una persona con clase, un caballero del fútbol, yo lo miraba cuando jugaba con la selección de Argentina. A mí me gusta el jugador con garra y Troglio era así. Me gusta ver a los jóvenes jugar y él los mete".



¿Héctor Vargas?

"Vargas, en cambio, es un malcriado. Es necesario que la Liga Nacional cree un filtro y hay que tocarle el bolsillo cada vez que diga un disparate, no solo a él, sino a todos".



¿Comida favorita?

"Arroz blanco, pescado y guineos verdes. Generalmente no ceno. Desayuno, almuerzo bien y tomo proteínas el resto del día".



¿Ídolos?

Barack Obama y Michael Jordan.



"En una ocasión, Jordan estaba sentado en primera fila viendo a su equipo Charlotte Bobcats viendo el juego contra Brooklyn, al siguiente día jugaban contra los Knicks, y yo lo vi por tele y dije 'yo tengo que estar ahí', me compré un boleto como de mil dólares y fui, pero Michael no llegó".



"A Barack Obama lo voy a conocer, estoy seguro que lo voy a conocer".





"Voy al cine los domingos en la mañana porque las personas que van a esa hora son las que tienen pasión por el cine y van a ver las películas, no a estar con su teléfono".

Conciencia social...

¿Por qué las obras sociales?, se le consultó al "Guayo". "Es mi manera de agradecerle a Honduras todo lo que ha hecho por mí, mi mamá barría en el Hospital Escuela, trabajaba en la cocina y laboró como enfermera auxiliar", contó.



"A mí nunca me faltó salud ni educación, es así que trato de contribuirle al país en señal de agradecimiento por el hombre que soy. Estoy orgulloso de mis raíces".



Siempre trata de compartir en sus redes sociales y círculo de amistades las historias de las personas que apoya con sus obras, para así lograr hacer eco de sus necesidades, sin embargo, asegura que se ha topado con "los que no hacen ni dejan hacer".

"No todas las personas tienen conciencia social. Hay muchos moralistas en redes sociales y no hace absolutamente nada. No regalan un plato de comida, pero sí critican al que sube fotos".

El periodista catracho fue reconocido como ciudadano excepcional en Nueva York.







Seguidor del New York Red Bulls y el Chelsea, Solano ha destacado en el extranjero, pues hace dos años, las autoridades del estado de New York realizaron una gala con al menos 800 personas, entre ellas varios ciudadanos hondureños; al "Guayo" se le reconoció como un ciudadano excepcional. "Quiero representar a Honduras bien. Quiero ser luz, nunca ser oscuridad", dijo al recordar ese logro.



Ciudadano estadounidense, este catracho labora actualmente en un programa de asistencia pública del Estado de New York, donde se le brinda ayuda a las personas para pagar sus gastos de calefacción, no obstante, también se desempeña como corresponsal para Diario La Prensa de Grupo Opsa.



Sueña con regresar a Honduras, en unos años retirarse del periodismo y vivir cerca de la playa, pero mientras eso ocurre sigue dándole cobertura al trabajo de los legionarios en Estados Unidos y conservando su amistad con la mayoría de ellos.



"Guayo" confesó que aquel futbolista que se refirió a él como "sapo" aún está activo, no es legionario, juega en Liga Nacional y lo tiene bloqueado en Twitter. "Me da igual, la verdad. Yo quería tener un millón de amigos, pero ahora tengo uno menos...", dijo entre risas.