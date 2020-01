Diego Vazquez previo al clásico: No ganas un partido por cábalas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Diego Vazquez, DT del Motagua, se reporta listo para el clásico que disputará ante Olimpia el próximo domingo, en el duelo pactado por la jornada 5 del Torneo Clausura 2020.

Este viernes La Barbie dialogó con EL HERALDO durante el entreno de su plantilla en Amarateca y estas fueron sus impresiones.

Mentalidad para el clásico

"Bastante bien, la verdad es que queda poco tiempo lógicamente lo que digo siempre, lo ideal es tener semana larga durante las programaciones tratando de maximizar las situaciones que tenemos. Tratando de trabajar todos los detalles para tomar buenas decisiones".

Duelo en el Olímpico

"No es nuestra ciudad, esa es la única diferencia, pero para los dos equipos da lo mismo".

Sobre su retorno a dirigir en el banquillo

"Sí, ya cumplí los cuatro (partidos de suspensión) y ya voy a estar, jajaja..."

Partido perdido 3-1 vs el Vida en La Ceiba

"Venimos de perder y no vamos a decir que está todo bien, pero ya pasó. Creo que en el partido regalamos el segundo tiempo, pero hicimos un gran esfuerzo y tuvimos chances para empatar el partido, el Vida nos ganó el partido y tiene sus méritos".

Rubilio de nuevo en el Azul

"Lógicamente nuestro goleador histórico de Motagua va a venir a aportar como lo hacen los demás. Apostamos al funcionamiento del equipo a medida de que el equipo ande bien, el espacio para que el talento individual aparezca o resalte".

Motagua entrenó este viernes en Amarateca previo al clásico ante Olimpia el próximo domingo. Foto Ronal Aceituno| EL HERALDO

¿Cuándo llega Rubigol?

"Llega a San Pedro directo. Al llegar hay que ver el tema del pase".

Beneficio por su llegada

"Nosotros apostamos al juego colectivo, se puede tener los mejores cinco atacantes dentro del área pero si no le llega la pelota no hacen goles".

¿Paternidad de Troglio?

"Sobre supuestos y cosas negativas no las comento yo. Soy muy optimista, positivo y nosotros no jugamos... juega Motagua vs Olimpia como otras veces.

Sobre Emilio Izaguirre y su retorno

"Es un jugador importante y va estar entre los 18 el domingo".

Lo que percibe del Clausura 2020

"Está parejo y apretado. La generalidad de estos torneos Clausura define al descendido y son un poco más parejo que el Apertura".

¿A Olimpia lo beneficia el arbitraje?

"¡Totalmente! Cuando le regalaron un penal con la UPN que por cierto escuché muy pocas quejas de parte del equipo rival. A la hora de un penal esperamos que haya justicia".

Sobre Melvin Matamoros

"Esperemos que imparta justicia como corresponde", dijo.

Vazquez además dijo que "la final nuestra del bicampeonato casi nos matan a Rubilio de un codazo en la banda y no le sacó nada al infractor".

Bozal en el campo

"Intentaré no hablar, somos pasionales, vivimos el fútbol como debe ser y como corresponde.

Estamos bien futbolísticamente y lo de la tabla lo refleja".

Y cábalas...

"Algunas las he quemado y eso es de sentido común. No ganas un partido por cábalas, ya que solo te transportan a momentos positivos, no quiere decir que te hacen ganar ya que predisponen para momentos positivos".