"Todo puede pasar", avisa Simeone sobre el cierre del mercado de fichajes

El equipo de Simeone, quinto de la Liga a diez puntos del líder, el Real Madrid, con el que se enfrenta el sábado, no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos habiendo perdido tres y empatado uno.

MADRID, ESPAÑA.-"Todo puede pasar", señaló este viernes el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, sobre la posibilidad de que su equipo incorpore algún jugador más en los últimas horas antes del cierre del mercado de fichajes.



El Atlético sorprendió este viernes con el anuncio del regreso como cedido del belga Yannick Carrasco, que ya estuvo en el club dos temporadas y media, antes de partir hacia el fútbol chino en 2018.



"Se dio, nos pone contentos, tiene ilusión y ganas de estar acá. Sin hablar del fútbol que nos puede dar y el talento que nos ofreció cuando estuvo aquí", señaló Simeone.

ADEMÁS: Motagua celebra el regreso del goleador Rubilio Castillo



Fracasado el intento de fichar al uruguayo del PSG, Edinson Cavani, el Atlético se lanzó en las últimas horas de mercado, que se cierra a a las 23h00 GMT de este viernes, por un atacante que refuerce su delantera.



"Si los papeles llegan en condiciones, sin duda que nos acompañará mañana (Carrasco). Que venga con el mismo compromiso que hablamos por teléfono antes. Me gustó de Yannick sus ganas de venir al Atlético. Eso es un paso importante para lo que después pueda pasar", añadió Simeone sobre el jugador de 26 años, cedido por el Dalial Yifang.



El equipo de Simeone, quinto de la Liga a diez puntos del líder, el Real Madrid, con el que se enfrenta el sábado, no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos habiendo perdido tres y empatado uno.

VEA: Hernaín Arzú tras accidente: 'No supe cómo me sacaron del carro'





"La vida uno elige de qué forma quiere vivir. Vivir con ánimo o vivir con desánimo. Las circunstancias muchas veces generan dificultades, pero para las dificultades están las oportunidades. Yo vivo así", señaló sobre las críticas.



Finalmente analizó al Real Madrid: "El rival ha crecido muchísimo en la faceta defensiva en este último tramo de Liga. Lo veo muy fuerte en esa situación. No sabemos de qué manera podrá jugar. Tiene muchas variantes en ataque y le permite jugar con distintos futbolistas".