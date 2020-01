Pese a las advertencias de México, parte segunda caravana migrante

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Aunque México y Estados Unidos advirtieron el bloqueo a indocumentados, una segunda caravana migrante partió la madrugada de este viernes 31 de enero desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula con el objetivo de llegar a suelo estadounidense.

Cargando sus mochilas, con lo necesario para viajar de forma ligera, mujeres, niños y hombres emprendieron su ruta rumbo a Estados Unidos.

Hasta el momento no hay una cifra total del número de connacionales que viajan en la segunda caravana, pero se estima que partieron más de 100 personas, una cifra muy inferior en comparación a los grupos anteriores.

La convocatoria para integrar el segundo grupo de migrantes de 2020 circuló en redes sociales esta semana, por lo que autoridades mexicanas se pronunciaron al respecto, indicando que regresarán a todo el que pretenda ingresar por la fuerza al país azteca.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, advirtió el jueves que las autoridades no tolerarán la presencia de migrantes centroamericanos que intenten ingresar al país violentamente o con afán de causar conflictos.



"Si tú vienes a México a provocar, crear conflicto, te regreso a tu país, porque no tenemos por qué soportar, tolerar eso", setenció Ebrard durante una comparecencia en el senado mexicano.



El canciller defendió la política migratoria de México y avaló las acciones de la Guardia Nacional, que hace una semana detuvo a unos 800 migrantes de la "caravana 2020", que habían ingresado de manera ilegal al país desde Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos.

"La política mexicana te ofrece refugio, empleo temporal, apoyo médico, todo lo que quieras conforme a las normas mexicanas que son normas que favorecen a los que solicitan refugio, pero si tu vienes a México a provocar, se te regresa a tu país", apuntó.



Ebrard reveló que las solicitudes de refugio por parte de centroamericanos en México han crecido en el último año de 6,000 a más de 70,000.



"Cuando se dice que no queremos admitir a nadie, es una falsedad, no se compadece de los números, si los refugios crecieron 10 veces, ¡cómo se sostiene entonces que México cambió su política y ahora es una política de que no entren!", indicó.



El jefe de la diplomacia dijo que la cancillería ha tenido que apoyar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) porque no contaba con la infraestructura para procesar tantas solicitudes.El canciller explicó que de la "caravana 2020", México ha deportado a un 90% de los hondureños que ingresaron por la fuerza, después de lanzar piedras a elementos de la Guardia Nacional que se habían apostado en la frontera para impedirles el ingreso por el río Suchiate. Los centroamericanos también se negaron a realizar los trámites de refugio.

Retornados

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México informó el lunes que deportó a unos 2,300 hondureños, en un período que comprende del 18 al 27 de enero.



"A todos los regresamos a Honduras, porque no pueden entrar en ese tenor a México", señaló el funcionario.



Tras las multitudinarias caravanas de finales de 2018 y principios de 2019, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a México con sanciones comerciales si no tomaba medidas para detener la oleada migratoria.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desplegó entonces unos 26,000 militares en sus fronteras norte y sur.