Bajan a un hombre de un taxi y lo matan en la colonia Florencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un hombre que llevaba pocos minutos de haber abordado un taxi en el bulevar Suyapa de la capital, fue bajado de la unidad de transporte y posteriormente asesinado a balazos en plena calle. El confuso incidente ocurrió la mañana de este viernes en la colonia Florencia.

Información en poder de EL HERALDO indica que el fallecido abordó el taxi cerca de Emisoras Unidas y que posteriormente un vehículo, tipo camioneta, lo interceptó para quitarle la vida.

El motorista del taxi dialogó con EL HERALDO y manifestó: "Cuando iba para la UNAH subí a uno, porque vengo colectivo. Ya más adelante subí a otro y cuando vengo por el puente desnivel me pega "un pechugón" y ya por la iglesia CCI me atravesaron un Honda Civic y ahí los bajaron. Yo escuché que dijeron 'mátalo' y me fui".

El cuerpo del hombre quedó tirado boca abajo. Hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades.

Las versiones preliminares indican que el fallecido sería un presunto delincuente, sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión.

Varias personas se aglomeraron en la escena del crimen y luego llegaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para acordonar la zona.

