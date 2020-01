Hernaín Arzú tras accidente: “No supe cómo me sacaron del carro”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Para un deportista nato como Hernaín Arzú, acostumbrado a permanecer en movimiento constante, estar encerrado todo el día en casa, recostado en el sofá, es lo más duro del mundo; el “Viejo Herna”, guerrero de mil batallas del Motagua, se recupera en su casa de las heridas que sufrió en el accidente que pudo haberle costado la vida.

“El dolor es insoportable en las madrugadas”, asegura aquel defensa central multicampeón en el Azul mientras observa las cicatrices que le quedaron en la pierna derecha. Jamás olvidará lo que pasó ese 28 de diciembre de 2019. “Yo iba rumbo a mi pueblo, Santa Rosa de Aguán. Siempre viajo por la carretera de Olancho y recuerdo que cuando iba por Talanga me bajó una especie de sueño y cabeceé. Lo primero que pensé fue detenerme en una pulpería para comprar una bebida energizante y así no dormirme”.

Y siguió el relato: “Pero antes de encontrar una pulpería cabeceé nuevamente y me dormí al volante, me fui saliendo de la carretera y fui a estrellarme contra una rastra que venía en sentido contrario, ahí me fracturé todo... Tampoco es que iba a exceso de velocidad”, aclara.

En la pista...

El tiempo se detuvo para el capitán de aquel glorioso Motagua de 1998. En un momento estaba piloteando su carro y en el otro iba camino al hospital.

“No me di cuenta de lo que pasó”, asegura. “A mí me contaron que impacté en la rastra porque perdí el conocimiento y ni supe cómo me sacaron del carro... solo sentí que Dios hizo una especie de túnel y yo iba saliendo de las únicas partes buenas del carro, un auto que quedó prácticamente deshecho, ya no me dan ni 500 lempiras por él”.

Mientras cuenta lo poco que recuerda de aquel accidente, Hernaín Arzú hace gestos de dolor. Poco después la memoria le permite acordarse de un hecho que pudo marcar la diferencia entre la vida y la muerte en la carretera: minutos después del choque una cuñada iba transitando por la zona y lo llevó la hospital. “Me trajeron en un carro paila y dice mi cuñada que cuando el carro frenaba, el fémur se me salía... era horrible. Gracias a Dios que venía inconsciente”.

Hernaín Arzú, alguna vez seleccionado nacional que defendió la H hasta en el mismo Estadio Azteca, recuperó el conocimiento cuando lo iban a ingresar al hospital. “En el Seguro Social me hicieron dos operaciones y me pusieron clavos. Ha sido un proceso doloroso, no puedo dormir por el dolor en la rodilla”. Hace 15 días salió del sanatorio tras que la operación fue exitosa...

-Me imagino que esos días en el IHSS fueron duros, ¿no?

-Fue duro ver a mi familia durmiendo en el suelo cuando estuve internado... pero estoy muy agradecido con todos los que estuvieron en ese momento y con la gente que me ha dado sus muestras de cariño total.

Lo que se viene...

El proceso de recuperación del “Viejo Herna” es lento. “Tengo cita el 14 de febrero y ya estoy haciendo terapias físicas.

Pero lo que más tiene preocupado a Hernaín Arzú hoy por hoy es que debe pagar 130 mil lempiras al dueño del camión contra el que chocó: “Tengo que reponerme de mi lesión y también debo pagar ese golpe... todo eso me ha generado mucho estrés porque el dueño de la rastra llama casi a diario y cree que sigo ligado a Motagua y que gano mucho dinero. Eso como familia nos tiene desajustados porque cada día dice que la reparación del golpe sube”.

Y mientras las cuentas siguen llegando, Hernaín Arzú espera que amigos, conocidos y compañeros del fútbol le tiendan la mano en este momento que ha sido de los más duros de su vida. “Necesito ayuda. Me gustaría que se hiciera un partido benéfico grande para recaudar fondos e ir saliendo con esos gastos que me tienen muy preocupado”, admitió.

El domingo pasado se jugó un duelo amistoso entre veteranos de Olimpia y Motagua en el Estadio Emilio Larach, en donde se subastaron algunas camisetas oficiales. “Se me rodaron las lágrimas cuando estuve con mis excompañeros, fue muy emotivo para mí porque la gente le reconoce a uno lo que fue como jugador. Estoy agradecido también con la gente de Olimpia que me acompañó y se portó a la altura”.

Hernaín Arzú jugó 212 partidos con los Azules y fue el capitán durante el bicampeonato del 97-98. Ganó tres Ligas.