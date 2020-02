¿En la UNAH estudian las carreras con más demanda laboral?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La historia se repite cada vez que una empresa abre vacantes de empleo: jóvenes recién egresados de la universidad esperando aplicar a la oferta laboral. De 15 postulantes, tal vez apenas uno entre a la compañía.

Entre las razones que esgrimen los entendidos en la materia, además de falta de experiencia laboral o que no tienen las competencias necesarias, es que a las oficinas no llegan universitarios en las áreas que requieren los empleadores.

Así que surge la duda: ¿las universidades hondureñas preparan profesionales para cubrir la demanda laboral en el país?

Para contestar esta pregunta, EL HERALDO analizó la matrícula de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) del primer período académico del 2019 y contrastó las cifras con un reporte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Resulta que de las cinco carreras con más matrícula para ese año, apenas dos corresponden a aquellas que tienen más demanda laboral en Honduras, según el listado del Cohep. Se tratan de administración de empresas y contaduría pública.



De acuerdo con datos de la máxima casa de estudios analizados por EL HERALDO, informática administrativa, enfermería, contaduría pública y finanzas, administración de empresas, derecho, psicología y lenguas extranjeras son las licenciaturas con mayores matrículas durante 2019.

Mientras que para la empresa privada, ingeniería industrial, administración de empresas, contaduría pública y finanzas, mercadotecnia, economía, relaciones internacionales e ingeniería en sistemas son las carreras con más oferta laboral.

Estas siete carreras están en el top 30 de las carreras con más matrícula en la UNAH. Solo relaciones internacionales no aparece en el listado.





En ese sentido, el presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, mencionó que es prioridad mejorar la educación en el país para que las oportunidades sean para todos.



"Es prioridad para el país la mejora de la educación, el acceso a la educación y la mejora de la calidad de los servicios de formación", dijo a EL HERALDO.



Añadió que "debemos formar a los hondureños en las habilidades que requiere el mercado laboral y darles las competencias necesarias que les habiliten para el empleo en el sector formal laboral".

Consecuencias por mala planificación

En tanto, el analista Raúl Pineda Alvarado comentó a EL HERALDO que la mala planificación de la oferta laboral universitaria ha dejado como consecuencia un mercado laboral no apto para todas las carreras.



"Esto es la consecuencia de la falta de planificación, de la oferta laboral universitaria para el mercado nacional, lo que ha dado como consecuencia la proletarización de las carreras universitarias", estimó.



Mencionó que para reivindicar la falta de estrategias se debe tomar en cuenta la era que atraviesa el mundo: la tecnología.



"Se debe de pensar en función al desarrollo del país en una reconversión tecnológica que demanda más carreras técnicas que sociales, puesto que el mundo tiende más a la digitalización, informática e inteligencia artificial", argumentó.





Vea: Las carreras más demandadas de la UNAH: así cambiaron en los últimos 12 años

Medidas

Para el experto, una de las soluciones inmediatas es que la máxima casa de estudios limite los cupos en las carreras más demandadas para evitar que siga la sobresaturación.



"Las autoridades universitarias deben hacer una restricción de cupos a ciertas carreras por el propio provecho de los estudiantes, en función de que no tiene sentido matricularse en algo y luego no conseguir trabajo", opinó.



Consideró, además, que es necesario orientar vocacionalmente a los aspirantes universitarios para adaptarlos en carreras que estén en sintonía con la demanda laboral del país.



"Esto aplicaría para que solo los más aptos puedan acceder a estas carreras, según la necesidad del mercado", apuntó.



El analista también mencionó que se debe realizar un plan nacional entre universidades públicas y privadas para evitar la sobresaturación de estudiantes en carreras que no estén en relación al mercado laboral.



"Hay que orientar estrategias destinadas a modernizar y fortalecer la formación profesional, que abarcan temas como la necesidad de alinearse mejor con las políticas de desarrollo productivo y los cambios tecnológicos", proyectó.

Se ajusta al mercado laboral

Por su parte, el vicerrector de Asuntos Estudiantiles (VOAE), Ayax Irías, dijo a EL HERALDO que la matrícula en la máxima casa de estudios se ha ido ajustando en los últimos años en relación al mercado laboral del país.



"Esto se ha ido ajustando últimamente. Antes se abrían carreras sin diágnosticos, pero ahora para abrir un nuevo grado se hacen diágnosticos. Son partes de las modalidad para abarcar en el mercado laboral", precisó.



"Por ejemplo: Honduras es el séptimo país exportador de café a nivel mundial, y nosotros no teníamos nada relacionado con eso, no tenía oferta de ese tipo. Ahora tenemos técnicos en calidad de café y en administración de empresas cafetaleras, es algo que sin duda será muy beneficioso en el mercado laboral", añadió.



La autoridad universitaria también destacó que la creación que la licenciatrura en antropología, algo que impulsó el estudio de los vestigios natural de Honduras.



"Honduras es muy rico en ese aspecto. Los antropólogos que habían eran graduados de México, y con esta oferta, abre la brecha en el mercado laboral para los demás que pretendan estudiar esta carrera", puntualizó.



Sin embargo, expresó que pese a que se está cumpliendo con la demanda laboral, hay un porcentaje que no entra en posibilidades por la saturación de las licenciaturas.



"Se está analizando porque queremos tomar medidas para que los estudiantes que opten por carreras puedan tener posibilidades de entrar a mundo laboral", comentó.

Además: La mujer estudia más, pero gana menos en Honduras