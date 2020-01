Hazard vuelve a entrenar con el Real Madrid dos meses después

MADRID, ESPAÑA.- La vuelta del belga del Real Madrid Eden Hazard a los terrenos de juego parece un poco más cerca tras completar este jueves su primer entrenamiento con el grupo, dos meses después de que cayera lesionado en noviembre.



El Real Madrid mostró imágenes del atacante belga disputando el balón a algunos de sus compañeros sobre el césped de las instalaciones de entrenamiento del club merengue a las afueras de la capital española.

El belga, fichaje estrella del Real Madrid el verano (boreal) pasado, se había lesionado el pasado 26 de noviembre en un partido de Liga de Campeones contra el PSG (2-2).



Hazard se lesionó el tobillo derecho en una acción con su compatriota Thomas Meunier, sufriendo una "microfractura", que le mantiene alejado de los terrenos de juego desde entonces.



El mediapunta se perdió el último tramo de Liga de 2019 y no pudo estar con el Real Madrid en la Supercopa de España, que el equipo blanco ganó el pasado 12 de enero al Atlético de Madrid (4-1 en la tanda de penales tras 0-0) en la ciudad saudí de Yeda.



Pese a su avance, no parece probable, no obstante, que Hazard esté el sábado ante el Atlético de Madrid en el derbi de la 22ª jornada de Liga.

Según la prensa española, el objetivo es que llegue en las mejores condiciones para el primera partido de octavos de final de la Liga de Campeones el 26 de febrero contra el Manchester City.