Pavón satisfecho con el debut de Denil Maldonado en el Pachuca

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Después de jugar 90 minutos de forma impecable y su primer triunfo con el Pachuca, Denil Maldonado dejó gratas sensaciones en el fútbol mexicano.

El hondureño está feliz por haberse dado a conocer en el fútbol Azteca y aseguró que “estoy agradecido con Dios por esta oportunidad, hice mi debut y pudimos ganar el partido. Todo esto es gracias a los compañeros que me han dado la confianza y esperamos seguir mejorando cada día”.

Honduras en lo más alto

El central ex de Motagua agregó que su deseo es brillar en el exterior. “Tenía que venir a dar lo mejor y a representar bien a Honduras. Primeramente que se nos den las cosas bien y podamos dejar en alto el nombre de mi país. Aquí estamos peleando por un puesto, la competencia es sana en el Pachuca”.

VEA: Defensa hondureño Denil Maldonado se va para el Pachuca de México

Por su parte, el entrenador de los Tuzos, el uruguayo Paulo Pezzolano, dio su punto de vista del desempeño que tuvo el Catracho. “Bien... Denil entrenó tres o cuatro días no más con el club. Lo que me servía es que agarre aire y que agarre la velocidad de la pelota. No es fácil adaptarse a este fútbol pero lo hizo de muy buena manera. Con detalles para corregir pero lo vi bien”, señaló Pezzolano.

Pavón destaca su entrega

Carlos Pavón, una leyenda en el fútbol mexicano y ahora comentarista deportivo, aseguró: “Ayer fui testigo del debut de Denil Maldonado, ¡guao!, solo halagos de mi parte, mucha personalidad, carácter, hambre y mucha calidad en él, llega al Pachuca, a la escuela del fútbol mexicano, donde sin duda aprenderá muchísimo, y feliz de poder tener a un Catracho en la Liga MX”.

TAMBIÉN: FOTOS: Los 10 datos que no conocías de Denil Maldonado, la joyita de Motagua