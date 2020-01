El desgarrador mensaje de la esposa de Kobe Bryant tras tragedia aérea

CALFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-Doloroso y desgarrador, así es el extenso mensaje que publicó Vanessa Laine, la esposa de Kobe Bryant, días después del trágico accidente que acabó con la vida de la leyenda de la NBA y su hija de 13 años, Gigi.

Fue hasta la noche de este miércoles que la guapa mujer decidió romper el silencio y referirse al devastador momento que está atravesando.

A continuación el desgarrador texto, íntegro, publicado en Instagram:

“Mis chicas y yo queremos agradecer a las millones de personas que nos han mostrado su apoyo y amor durante este momento horrible. Gracias por todas sus plegarias. Definitivamente las necesitamos. Estamos completamente devastados por la súbita pérdida de mi adorado esposo, Kobe -el increíble padre de nuestras chicas; y de mi hermosa y dulce Gianna - una hija amorosa, considerada y una excelente hermana para Natalia, Bianka y Capri.



También estamos devastadas por las familias que perdieron a sus seres queridos el domingo, y compartimos su dolor íntimamente.



No hay suficientes palabras para describir nuestro dolor en este momento. Me reconforta saber que Kobe y Gigi sabían lo profundamente amados que eran. Fuimos increíblemente bendecidos por tenerlos en nuestras vidas. Desearía que estuvieran aquí con nosotras para siempre. Fueron nuestras hermosas bendiciones que nos fueron quitadas demasiado pronto.



No estoy segura de lo que nos depara la vida después de hoy, y es imposible imaginar la vida sin ellos. Pero nos despertamos cada día, tratando de seguir adelante porque Kobe, y nuestra pequeña Gigi nos alumbran el camino. Nuestro amor por ellos es infinito - es decir, inconmensurable. Solo desearía poder abrazarlos, besarlos y bendecirlos. Tenerlos aquí con nosotras, para siempre.

Gracias por compartir su alegría, su dolor y su apoyo hacia nosotras. Les pedimos que nos den el respeto y privacidad que necesitaremos para navegar esta nueva realidad.



Para honrar a nuestra familia del Team Mamba, la Mamba Sports Foundation ha creado el Fondo MambaOnThree para ayudar a las otras familias afectadas por la tragedia. Para donar por favor entren a MambaOnThree.org.



Para continuar el legado deportivo de Kobe y Gianna por favor visiten MambaSportsFoundation.org.

Muchas gracias por ayudarnos con sus plegarias y por amar a Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri y a mí. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family”.

Accidente

Bryant, de 41 años, estaba viajando con su hija Gianna y otros siete pasajeros y tripulantes cuando el Sikorsky S-76 se estrelló contra la ladera en medio de una espesa niebla.



El helicóptero viajaba desde el condado de Orange, donde vivía Bryant, hasta su academia deportiva Mamba en Thousand Oaks, donde Gianna tenía un partido de baloncesto.

Los investigadores ahora han depositado los restos del helicóptero en camiones, que luego transportaron a un lugar seguro para su posterior examen.

Un iPad, teléfono celular y registros de mantenimiento se encontraron entre los restos. La agencia tiene previsto publicar un informe preliminar en 10 días y el final en 12 o 18 meses.