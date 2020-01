10 reglas del protocolo real que Harry y Meghan ya no deben seguir

LONDRES, INGLATERRA.-Luego que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle renunciaran a sus funciones en la familia real británica para buscar la independencia económica, su vida parece ser más fácil. En la actualidad existen al menos 10 reglas del protocolo real que la pareja ya no tiene que seguir.

1-.Pueden abrazar y besar a sus fanáticos.



Según reveló al medio Insider, Grant Harrold, experto en etiqueta y mayordomo del príncipe Carlos, está mal visto que cualquier miembro de la realeza toque físicamente a sus fanáticos. Además de una regla de etiqueta, plantea un gran riesgo de seguridad.



Desde que Meghan llegó a la familia real rompió esa regla. La exactriz tocaba y besaba a sus seguidores, algo que en el pasado también hizo la princesa Diana.



2-.Pueden firmar autógrafos



El protocolo de la familia real indica que ninguno de sus miembros puede firmar autógrafos durante una aparición pública, esta medida tiene por objetivo proteger la legitimidad de su firma. Solo se les permite firmar documentos oficiales.

Esta regla también fue rota por Markle cuando firmó el libro de autógrafos de una niña de 10 años en 2018.



3-.Meghan puede volver a la actuación



Meghan dejó la actuacción desde que se casó con el príncipe Harry porque así lo indicaba el protocolo real, pero ahora que viven en Canadá todo parece indicar que regresará a trabajar en lo que tanto ama.



Recientemente se conoció que Meghan firmó un contrato de doblaje con Disney.



4-.Adiós a los eventos oficiales



Markle y Harry ya no están obligados a representar a la Reina en los eventos oficiales de la familia real.

5-.No necesitarán tener un servicio de bautismo para su próximo hijo, y si lo hacen, es probable que no sigan la tradición real como fue el caso de su primer hijo, Archie.



6-.La pareja ya no será tratada como “su alteza real”, y en su lugar serán llamados por sus nombres, Harry y Meghan.



7-.No deberán privarse de las demostraciones públicas de afecto, aunque la pareja nunca tuvo reparos en romper esa regla.



8-.El duque y la duquesa ya no tienen que seguir el mantra de la reina: “Nunca te quejes, nunca expliques”.



9-.Markle podría comenzar a vestirse como solía hacerlo antes de convertirse en un miembro de la realeza.

10-. El príncipe Harry también podría comenzar a vestirse de manera más informal.