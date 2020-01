Thalía revela cómo es vivir con Lyme: “Me despierto cada día con dolor”

“Es una enfermedad impredecible. Algunos días me siento mejor que otros, otras veces me siento fatal. Y cuando tengo suerte, estoy como nueva”. Foto: Instagram.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Thalía reveló hace tiempo que padece de Lyme, pero hasta ahora no había hablado de las afecciones que sufre por ello.



La intérprete mexicana, en una entrevista a Galore, contó “me despierto cada día con dolor”.



“Casi nadie sabe que me despierto cada día con un dolor que se extiende por todo mi cuerpo. ¡Siento que un autobús me atropelló! Lucho contra la enfermedad de Lyme cada hora de mi vida”.

“Es una enfermedad impredecible. Algunos días me siento mejor que otros, otras veces me siento fatal. Y cuando tengo suerte, estoy como nueva”.



La cantante y actriz explicó que con disciplina y cuidando su rutina diaria puede sobrellevar los estragos de la enfermedad.



“He aprendido a anteponer la mente al cuerpo, sin importar cómo me sienta. Salgo de la cama cada mañana de un salto y empiezo mi rutina. La disciplina es mi mejor amiga, junto con el ejercicio y una dieta sana. Mantener una actitud positiva, centrada y vivir con gratitud son la mejor receta para sobrevivir a esto”, dijo la protagonista de Marimar.

Hace algún tiempo Thalía reveló que padecía Lyme. Foto: Instagram.



Pese a sus problemas de Salud, Thalía arrancó el año con el estreno de la canción "Ya tú me conoces", que cantó junto a los venezolanos Mau y Ricky.



Con apenas unos días de haber sido estrenada, la canción ya superó el millón de vistas en YouTube por lo que parece que se convertirá en un nuevo éxito para la estrella mexicana.