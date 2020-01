La emotiva carta que fan envió a la esposa de Kobe Bryant

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La mexicana Vanessa Laine Bryant se ha convertido en un símbolo de fortaleza, al cargar con la pérdida de su famoso esposo y su hija de 13 años de edad.

Vanessa, viuda de la leyenda de los Lakers, Kobe Bryant, llora hoy la partida de su amado y de su pequeña Gigi, quien le seguía los pasos a su padre en el básquetbol; ambos perdieron la vida en un accidente de helicóptero el pasado domingo, junto a otras siete personas.

Ante el dolor que le embarga a la mujer, de 37 años de edad, las redes sociales se han convertido en el canal perfecto para que seguidores de Kobe le expresen sus muestras de pesar y envíen mensajes de apoyo hacia la familia.

Uno de los mensajes llegó de parte de una fan de "Black Mamba", quien escribió una sentida carta dedicada a la señora Bryant, cuyo dolor ha tocado el corazón no solo de los seguidores del deportista, sino del mundo entero.

"Ella no perdió a un personaje reconocido en el mundo, ella perdió a su esposo e hija. Mujeres, esposas, madres… unámonos por Vanessa Bryant, por favor, luchemos en espíritu por ella. Luchemos como si supiéramos que el camino por recorrer será duro", dice parte del texto, escrito originalment en inglés, que se ha viralizado en las redes sociales.

Lee aquí el texto completo de la carta (en español)

“Ella no puede rezar en estos momentos, entonces déjennos rezar por ella.



Ella no tiene fuerza en estos momentos, así que abracémosla.



Ella no tiene palabras en estos momentos, así que vamos a dejarla sollozar y ser su voz.



Ella no entiende en estos momentos, así que recordemos que Él es soberano.



Ella no tiene recuerdos de lo que está sintiendo, así que demostrémosle amor.



Ella está rodeada de curiosos, así que seamos sus guerreros privados.



Ella no perdió a un personaje reconocido en el mundo, ella perdió a su esposo e hija.



Mujeres, esposas, madres… unámonos por Vanessa Bryant.



Por favor, luchemos en espíritu por ella.



Luchemos como si supiéramos que el camino por recorrer será duro.



Luchemos como si su vida no fuera a ser la misma.



Luchemos como si supiéramos que el enemigo quiere tomar su mente.



Lucha con propósito… ¡pelea!”.