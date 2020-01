Chávez: No respetan a Dios; Dixon: Se están volviendo peligrosos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Lo que comenzó con un “jaloneo” por una manta terminó en un enfrentamiento verbal que casi lleva a los golpes a los diputados Jari Dixon, del Partido Libertad y Refundación (Libre), y Walter Chávez, del Partido Nacional, durante la instalación de la tercera legislatura el pasado 25 de enero.

LEA: Diputados liberales abandonan la sesión del Congreso Nacional



El bochornoso incidente se suscitó cuando el parlamentario nacionalista trató de arrebatarle una manta que contenía insultos contra el presidente Juan Orlando Hernández al diputado de Libre, quien no se dejó intimidar.

Versiones

Walter Chávez, diputado nacionalista, explicó a EL HERALDO que no tiene nada en contra de Dixon, que al contrario, mantiene una relación cercana pero “lo que me molestó a mí es que ya no respetan a Dios, cuando estaba hablando el pastor, estaban gritando lo que usted ya sabe que nunca va a pasar, el grito de ellos (Fuera JOH), luego habló el padre, lo mismo, entonces, yo lo fui a aconsejar: ‘Mirá, hay invitados especiales, están los embajadores’, entonces, la primera vez intenté quitar la pancarta a Jari y no pude, ya después seguían de malcriados, quiero dejar claro que golpes con él, nada, eso sí no, le jalé la manta porque mucha papada, estaban revueltos, yo por lo menos no lo golpeé, todo fue la manta, ellos después se salieron; dan pena, no se comportan”.

VEA TAMBIÉN: Así se desarrolla la instalación de la tercera legislatura en el Congreso Nacional



Por su parte, Dixon argumentó que “Walter Chávez se está volviendo peligroso adentro del Congreso Nacional, porque por defender a su jefe pueden meter un arma y matar a alguien, se debería tomar medidas porque puede haber una tragedia, por muy violentos que se muestren, nosotros los de Libre no vamos a ceder, son corruptos y parte del cartel de la droga, lo quieren hacer ver como que yo me estoy peleando con algún diputado, fue el Partido Nacional con sus diputados que nos expulsaron del Congreso Nacional, no tengo nada personal contra Walter Chávez”, afirmó.