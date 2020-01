Recuperan el cuerpo de Kobe Bryant, su hija y de los otros siete muertos en accidente

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, EEUU.- Mientras miles de fanáticos lloran la muerte de Kobe Bryant, un equipo de medicina forense recuperó este martes los restos de las víctimas del accidente de helicóptero que le quitó la vida a la leyenda del básquet, su hija Gianna y otras siete personas cerca de Los Ángeles.



La zona donde se estrelló la aeronave en la que viajaba el astro el domingo de mañana es muy intrincada, lo que dificultó la delicada labor de ubicar y remover los cuerpos, así como de recolectar las pruebas para determinar las causas del incidente.



La oficina de medicina forense del condado de Los Ángeles informó que los nueve cuerpos fueron hallados y trasladados a la morgue, entre domingo y lunes.



"Los investigadores están trabajando activamente en la identificación de los fallecidos" y "realizando exámenes corporales", indicó un comunicado del organismo. "El departamento de Medicina Forense proporcionará actualizaciones inmediatas de los nombres de los fallecidos tan pronto como se verifiquen oficialmente y se notifique a sus familiares".



El Sikorsky S-76 en el que viajaba Bryant, de 41 años, su hija Gianna, de 13, y otras siete personas, incluido el piloto, se precipitó el domingo por la mañana sobre las colinas cercanas a Calabasas.



El quíntuple campeón de la NBA con Los Angeles Lakers viajaba desde el condado de Orange, donde vivía, hasta su academia deportiva Mamba en Thousand Oaks, donde la adolescente tenía un partido de baloncesto.

"Devastado"

La noticia de su muerte consternó al mundo entero, comenzando por sus propios vecinos de Los Ángeles que lo vieron jugar por 20 años.



En una plaza ubicada al frente del Staples Center, casa de los Lakers, varios altares improvisados fueron levantados en honor de la leyenda, con balones, zapatillas, gorras, flores y velas.

VEA: Ciclista revela fotos inéditas del accidente de Kobe Bryant



Los Lakers debían volver el martes al Staples Center para enfrentar a los LA Clippers, por la temporada regular, pero la NBA decidió posponer el juego a una fecha por determinar.



Su próximo partido en casa es el viernes ante los Portland Trail Blazers. En el sitio de reventa de boletos StubHub, la entrada más barata era de 768 dólares y podían llegar a más de 10,000.



En varios partidos de la NBA se rindieron tributos a Bryant, con algunos momentos de silencio.



La estrella de los Lakers LeBron James dijo estar "devastado" por la muerte de Bryant y prometió continuar con su legado.



"Me siento aquí a tratar de escribir algo pero cada vez que lo intento comienzo a llorar de nuevo solo de pensar en ti, mi sobrina Gigi y la amistad/lazo/hermandad que teníamos", escribió en Instagram.



El tenista serbio Novak Djokovic dijo por su parte que Kobe era su "mentor".



"Fue uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Me ha inspirado a mí y a muchas otras personas en el mundo", declaró el tenista con lágrimas en los ojos tras clasificar a semifinales del Abierto de Australia.

"Bastante devastadora"

Aún es muy pronto para determinar la causa de la tragedia.



Jennifer Homendy, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que se dedica a la investigación de accidentes de aviación civil, dijo que los investigadores permanecerán el resto de la semana recolectando pruebas.



"La escena del accidente es bastante devastadora", señaló, agregando que los restos de la aeronave están esparcidos a lo largo de unos 180 metros.



"Estaremos aquí unos cinco días en la escena para recoger las pruebas perecederas", añadió. "No estamos aquí para determinar la causa del accidente, no la determinaremos en la propia escena".



Homendy indicó además que el helicóptero no tenía caja negra, lo que no es un requerimiento para este tipo de aeronave.



Precisó que el piloto hizo un requerimiento especial para volar por debajo del mínimo de 1.000 pies (unos 300 metros) de las reglas de vuelo visual (VFR), que fue concedido, y que antes de estrellarse manifestó que subiría para evitar una capa de nubes. Fue el último contacto que hizo, volando a 2,300 pies.



"La pregunta sobre si el piloto debía estar volando en esa neblina, es parte de nuestra investigación", añadió Homendy.



La niebla era lo suficientemente fuerte el domingo para que la policía y el sheriff dejaran en tierra sus propios helicópteros hasta la tarde.