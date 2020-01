¿Por qué Kobe Bryant prefería viajar en helicóptero?

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-El tráfico convulso en Los Ángeles, Estados Unidos, era la principal razón por la que Kobe Bryant prefería viajar siempre en su helicóptero privado.

Recientemente, la leyenda de Los Lakers, que falleció el domingo 26 de enero en un trágico accidente aéreo, contó durante una entrevista que "el hecho de viajar hasta Los Ángeles representaba 30 o 40 minutos manejando".

"Mi rutina siempre es la misma. Me levanto a las 4 AM, hago pesas, regreso a casa a las 6:30 AM y despierto a los niños para ir a la escuela", confesó el astro de la NBA.

Además, dijo que cuando "iba a entrenar, recogía a los niños, los llevaba a sus actividades extra clase y regresábamos, pero en ese tiempo el tráfico comenzaba a ponerse realmente mal".

ADEMÁS: Los rostros de las nueve víctimas del aéreo en el que murió Kobe Bryant

Su brillante idea fue adquirir un helicóptero privado y escogió uno de los más seguros: un Sikorsky S-76.

"Tuve que encontrar una manera en la que aún podía ir a entrenar y concentrarme en mi carrera sin comprometer el tiempo familiar y eso me hizo mirar a los helicópteros con los que podía ir y regresar en 15 minutos. Quiero aprovechar cada oportunidad que tenga con ellos", fue lo último que dijo sobre su medio de transporte.

VEA: Conoce a Vanessa Laine, la mexicana viuda de Kobe Bryant



Accidente

El Sikorsky S-76 se precipitó el domingo por la mañana sobre las colinas cercanas a Calabasas, en el sur de California



Kurt Keetz, un piloto que dijo que voló con Bryant de 2014 a 2016, le dijo a Los Angeles Times que sospecha que el accidente probablemente fue causado por el mal tiempo y no por problemas en el motor.

ADEMÁS: La acusación de violación que obligó a Kobe Bryant a confesar una infidelidad