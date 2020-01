Zonas de Honduras que no tendrán electricidad el martes 28 de enero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A partir de las 8:00 de la mañana del martes 28 de enero varios sectores del país estarán sin electricidad, anunció la Empresa Energía Honduras (EEH).



Los trabajos de mantenimiento se realizarán durante al menos ocho horas.

A continuación el listado de zonas sin energía eléctrica:



SANTA CRUZ DE YOJOA Y VICTORIA, YORO (De 8:30 AM a 12:00 M)

La Caja

Terrerito

La Quesera

Tocorrostique

La Danta

Bomba de Agua de Campamentos de Enee

Granja Avícola Olima

Granja Avícola San Antonio

Granja Avícola El Ocote

El Zapote

La Canadá

El Obo

El Bejuco

Santa Cruz de Yojoa

San Antonio de Trojes

San José de Cordoncillo

La Modelo I Y II

La Ceibita

La Jagua

La Bolsita

Campamento Los Pinos

La Laguna

El Ocotal

Pozo Sarca

La Union

Santa Lucia

Platanares San Isidro

Los Manzanos

El Jcaro

El Venado

Aguas de La Reina

Calichito



OLANCHITO, YORO (De 8:00 AM a 5:00 PM)

Coyoles Central

Luz Y Esperanza

Nerones

Palo Verde

Buenos Aires

Tierra Blanca

Limones A y B

Nombre de Jesús

Trojas 2

Trojas 3

La Unión

Envidia

Balsamo

Buenos Aires Norte

El Cayo

Aldea Calpule

Aldea Trojes

Campo Rojo

Campo Rojo Nuevo

Colonia Guadalupe

Palo Verde



EL TRIUNFO, CHOLUTECA (De 8:00 AM a 4:00 PM)

Prados 1 y 2

Camaronera Fonseca

Santa Irene

San Isidro

El Chaguitón

Rancherías

El Venado

Parque Solar

La Cuchilla

Guameru

Costa Azul

San Bernardo

Playa Negra

Camaronera Granjas Marinas

Colonia Nueva Esperanza

Colonia Altamira

Jacalito

Los Rincones

San José de La Landa

Colonia 7 de Mayo

La Chorrera

Finca Montelibano

Namasigue Centro

La Mora

San Agustin

San Rafael

San Francisco

Vuelta del Cerro

San Jerónimo

Yoloran

Las Hormigas

Piedra Parada

Las Marias

Tres Piedras

Tierra Hueca

Azacualpa

Camaronera El Faro

Ojo de Agua

El Gramal

Municipio El Triunfo

El Angel

El Cahuano

Hacienda Las Hormigas

La Corteza

Los Laureles

Colonia Santa Marta

Colonia 2 Quebradas

El Limón

La Cayuya

Guasaule

El Cedral

Colonia Nueva Suyapa

Barrio San Miguel 1 y 2

Barrio El Tololo

Barrio Brisas del Río Guale

Santa Rosa

San José

Barrio El Cedrito

Colonia Bellos Horizontes

Colonia 2 Cerros

Los Garrobos

Cálpules

Santa Maria

Colonia 27 de Mayo

4 Esquinas

Nance Dulce.