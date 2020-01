Nuevo look de Danna Paola sorprende a todos en La Academia  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La hermosa cantante y jueza de La Academia, Danna Paola, sorprendió a todos con su cambio de look.



Minutos antes de empezar el concierto 12 de La Academia, la noche del 26 de enero, Danna publicó una fotografía en el camerino y ahí aparece con el cabello corto y un maquillaje de infarto.



La postal, que llegó rápidamente a más de un millón de "me gusta", también deja ver que la protagonista de "Élite" luce un escote pronunciado.

"Demasiado hermosa", "OMG, perfección total", "Me encanta el pelo", "Mi diosa ¿de qué galería de arte has salido? Obra de arte", se puede leer en los comentarios de sus seguidores.



Danna se ha caracterizado por usar diversos looks durante los conciertos de la competencia, pero no cabe duda que el de este domingo fue uno de los más elogiados por sus fanáticos.

