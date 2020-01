La Academia: Danna Paola tilda a Angie Flores como la "princesa de Honduras"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La hondureña Angie Flores se acerca más a ser la próxima centroamericana en ganar La Academia. Su actuación en el concierto 12 dejó boquiabiertos a todos.



La catracha tuvo tres presentaciónes, la individual, dúo y grupal, pero su participación junto a Denis fue la mejor de este concierto, según el jurado.



El domingo la catracha interpretró "Vive" de José María Napoleón, pero no fue de las preferidas del jurado.



"Tienes una voz a prueba de balas, pero no la considero la mejor de las actuaciones", dijo Horacio Villalobos.

Por su parte, Alexander Acha, consideró que "hubo una serie de elementos en todo esto que hizo que no me encantara, pero siento que no fue culpa tuya la verdad".



Danna Paola, aseguró, que Angie es "la princesa de Honduras, Angie hay algo que te caracteriza y es tu luz, cada canción que haces, sea una buena o mala interpretación, brillas".



"Tu actuación no fue perfecta, tu actuación estuvo medianamente bien nada más. Quiero destacar que el manejo que hiciste en el escenario fue muy bueno, pero faltó potencia en tu voz y faltó garra", opinó el juez de hiero, Arturo López Gavito.



La catracha aseguró una semana más en la competencia al ganar el duelo ante Denis; el quinto jurado (público) también la apoya.