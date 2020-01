"Bad Boys" supera a "Gentlemen" en cines 

PARK CITY, ESTADOS UNIDOS.- "Bad Boys" superó a "Gentlemen" en los cines de Norteamérica durante el fin de semana.



"Bad Boys for Life", la tercera película de la serie y estrenada 17 años después de "Bad Boys II", vendió 34 millones de dólares en boletos en su segundo fin de semana de lanzamiento, según datos de los estudios difundidos el domingo.

La comedia de acción para adolescentes y adultos de Sony Pictures costó alrededor unos 90 millones de dólares y ha recaudado 120,6 millones en dos semanas en Estados Unidos.

El segundo lugar fue para "1917" de Sam Mendes, que llegó a más cines en su quinta semana de estreno mientras mantener el ritmo rumbo a los Oscar.

La película recaudó 15.8 millones de dólares durante el fin de semana para llevar su total en los cines de Estados Unidos y Canadá a 103.9 millones. En todo el mundo, ha recaudado 200.5 millones.



A continuación, estimado de ingresos en taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. "Bad Boys for Life", 34 millones de dólares.

2. "1917", 15.8 millones.

3. "Dolittle", 12.5 millones.

4. "The Gentlemen", 11 millones.

5. "Jumanji: The Next Level", 7.9 millones.

6. "The Turning", 7.3 millones.

7. "Star Wars: The Rise of Skywalker", 5.2 millones.

8. "Little Women", 4.7 millones.

9. "Just Mercy", 4.1 millones.

10. "Knives Out", 3.7 millones.