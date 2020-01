Grammy 2020: Lista completa de todos los ganadores

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" de Billie Eilish se llevó este domingo el Grammy a mejor álbum del año, y su tema "Bad Guy" selló su triunfo como mejor grabación.



La joven de 18 años obtuvo así cinco de los seis Grammy a los que estaba nominada, convirtiéndose en la gran triunfadora de la noche más importante de la industria musical en Los Angeles.



La 62 entrega de los premios Grammy se realizó el domingo en el Staples Center Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde una multitud se congregó en honor a Kobe Bryant.

La noche de la música en Los Ángeles ofreció un verdadero espectáculo con las actuaciones de Ariana Grande, BTS, Camila Cabello, Demi Lovato, Jonas Brothers, DJ Khaled, Rosalía, Aerosmith, Bonnie Raitt, Tyler, the Creator, Gwen Stefani, Blake Shelton, John Legend y Cyndi Lauper, entre otros.

También hubo homenajes a los veteranos roqueros Aerosmith y al fallecido rapero Nipsey Hussle. La cantante Alicia Keys fue la anfitriona de la ceremonia.

Así fue la gala

-La cantante Melissa Viviane Jefferson, más conocida por su nombre artístico Lizzo, fue la encargada de abrir la ceremonia de los Grammy 2020 con una presentación que enloqueció al público.

-Alicia Keys, anfitriona de los Grammy 2020, hizo su entrada con un emotivo mensaje en el que recordó a la leyenda de la NBA, Kobe Bryant, quien murió este domingo horas antes que iniciara la esperada ceremonia.



"Recordando a Kobe Bryant esta noche mientras honramos la música en la casa que él construyó", dijo Alicia durante su pequeño homenaje.

-La cantante y compositora estadounidense Alicia Keys realizó una emotiva presentación mientras tocaba el piano.

-Con su encantadora voz, Camila Cabello también realizó una presentación en la noche de la música en Los Ángeles. La ahora solista interpretó el tema First Man.

Mientras cantaba el tema, la cantante bajó del escenario y llegó hasta donde estaba sentado su padre, este estuvo al borde de las lágrimas al ver a su pequeña interpretar el tema del cual fue inspiración.

-Transcurridas varias presentaciones, llegó el turno de Ariana Grande. La joven cantante realizó una de las mejores actuaciones de la noche al presentar un popurrí de sus mejores éxitos.

-Billie Eilish, cantante estadounidense, también tuvo su espacio en el escenario de los Grammy al interpretar el tema When the party's over.

-Demi Lovato hizo su regreso triunfal a los escenarios con una mágica presentación en la que cantó el tema Anyone.

-A las 9:33 de la noche (hora hondureña) el escenario fue de la cantante española Rosalía, quien inició su presentación con el tema "Juro que", seguido de la canción "Malamente".

Estos son los ganadores:

Álbum del año

"i, i", Bon Iver



"Norman Fucking Rockwell!", Lana Del Rey



"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish (ganadora)



"thank u, next", Ariana Grande



"I Used To Know Her", H.E.R.



"7", Lil Nas X



"Cuz I Love You (Deluxe)", Lizzo



"Father Of The Bride", Vampire Weekend





Grabación del año (interpretación)



"Hey, Ma", Bon Iver



"Bad Guy", Billie Eilish (ganadora)



"7 Rings", Ariana Grande



"Hard Place", H.E.R.



"Talk", Khalid



"Old Town Road", Lil Nas X presentando a Billy Ray Cyrus



"Truth Hurts", Lizzo



"Sunflower", Post Malone y Swae Lee





Canción del año



Lady Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey y Lori McKenna, "Always Remember Us This Way" (de la película "Nace una estrella")



Billie Eilish y Finneas O'Connell, "Bad Guy" (ganadora)



Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth y Tanya Tucker, "Bring My Flowers Now"



H.E.R., Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris y Rodney Jerkins, "Hard Place"



Taylor Swift, "Lover"



Lana Del Rey y Jack Antonoff, "Norman Fucking Rockwell!"



Lewis Capaldi, Tom Barnes, Pete Kelleher, Benjamin Kohn y Sam Roman, "Someone You Loved"



Lizzo, Steven Cheung, Eric Frederic y Jesse Saint John, "Truth Hurts"





Mejor artista revelación



Black Pumas



Billie Eilish (ganadora)



Lil Nas X



Lizzo



Maggie Rogers



Rosalía



Tank And The Bangas



Yola



Mejor video musical



The Chemical Brothers, "We've Got to Try"



Gary Clark Jr, "This Land"



FKA twigs, "Cellophane"



Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, "Old Town Road" (ganador)



Tove Lo, "Glad He's Gone"





Mejor álbum de rap



"Revenge Of The Dreamers III", Dreamville



"Championships", Meek Mill



"I Am > I Was", 21 Savage



"Igor", Tyler, The Creator (ganador)



"The Lost Boy", YBN Cordae





Mejor álbum de rock



"Amo", Bring Me The Horizon



"Social Cues", Cage The Elephant (ganador)



"In The End", The Cranberries



"Trauma", I Prevail



"Feral Roots", Rival Sons





Mejor álbum pop vocal



"The Lion King: The Gift", Beyonce



"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish (ganador)



"thank u, next", Ariana Grande



"No. 6 Collaborations Project", Ed Sheeran



"Lover", Taylor Swift





Mejor álbum de música alternativa



"U.F.O.F.", Big Thief



"Assume Form", James Blake



"i, i", Bon Iver



"Father of the Bride", Vampire Weekend (ganador)



"Anima", Thom Yorke





Mejor álbum pop latino



"Vida", Luis Fonsi



"11:11", Maluma



"Montaner", Ricardo Montaner



"#ELDISCO", Alejandro Sanz (ganador)



"Fantasía", Sebastian Yatra





Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo



"X 100PRE", Bad Bunny



"Oasis", J Balvin & Bad Bunny



"Indestructible", Flor De Toloache



"Almadura", iLe



"El mal querer", Rosalía (ganadora)





Mejor álbum música regional mexicana (incluye Tejano)



"Caminando", Joss Favela



"Percepción", Intocable



"Poco a poco", La Energía Norteña



"20 Aniversario", Mariachi Divas De Cindy Shea



"De ayer para siempre", Mariachi Los Camperos (ganador)

Mejor álbum latino tropical



"Opus", Marc Anthony (ganador empate)



"Tiempo al tiempo", Luis Enrique + C4 Trio



"Candela", Vicente García



"Literal", Juan Luis Guerra y 4.40



"A Journey Through Cuban Music", Aymée Nuviola (ganador empate)

Otros ganadores

Mejor álbum pop vocal: “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish.



Mejor interpretación de un dúo o grupo: “Old Town Road”, Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.



Mejor álbum de pop vocal tradicional: “Look Now”, Elvis Costello & The Imposters.



Mejor álbum de R&B: “Ventura”, Anderson .Paak.



Méjor álbum urbano contemporáneo: “Cuz I Love You”, Lizzo.



Mejor canción de R&B: “Say So”, PJ Morton con JoJo.



Mejor interpretación de R&B tradicional: “Jerome”, Lizzo.



Mejor interpretación de R&B: “Come Home”, Anderson .Paak con Andre 3000.



Mejor canción de rock: “This Land”, Gary Clark, Jr.



Mejor interpretación de rock: “This Land”, Gary Clark, Jr.



Mejor álbum de blues contemporáneo: “This Land”, Gary Clark, Jr.



Mejor álbum de rock: “Social Cues”, Cage the Elephant.



Mejor álbum hablado: “Becoming”, Michelle Obama.



Mejor interpretación de raíces americanas: “Saint Honesty”, Sara Bareilles.



Mejor álbum de música alternativa: “Father of the Bride”, Vampire Weekend.



Mejor película musical: “Homecoming”, Beyonce.



Mejor álbum country: “While I'm Livin'”, Tanya Tucker.



Mejor canción country: “Bring My Flowers Now”, Tanya Tucker.



Mejor interpretación country solista: “Ride Me Back Home”, Willie Nelson.



Mejor canción de rap: “A Lot”, 21 Savage con J. Cole.



Mejor interpretación de rap: “Racks in the Middle”, Nipsey Hussle con Roddy Ricch & Hit-Boy.



Mejor álbum de música teatral: “Hadestown”.



Mejor interpretación de metal: “7empest”, Tool.



Mejor álbum de world music: “Celia", Angelique Kidjo.



Mejor album de raíces góspel: “Testimony”, Gloria Gaynor.



Mejor video musical: “Old Town Road (Official Movie)", Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.



Mejor album de música dance/electrónica: “No Geography”, Chemical Brothers.



Mejor grabación dance: “Got to Keep On”, Chemical Brothers.



Mejor álbum instrumental contemporáneo: “Mettavolution”, Rodrigo y Gabriela.



Mejor álbum de jazz vocal: “12 Little Spells”, Esperanza Spalding.



Mejor álbum de jazz latino: Chick Corea & The Spanish Heart Band, “Antidote”.



Mejor álbum de pop latino: “#ELDISCO”, Alejandro Sanz.



Mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina: “El mal querer”, Rosalía.



Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): Mariachi Los Camperos, “De ayer para siempre”.



Mejor álbum de música tropical (EMPATE): Marc Anthony, “Opus”; Aymée Nuviola, “A Journey Through Cuban Music”.



Mejor álbum de reggae: “Rapture”, Koffee.



Mejor álbum folk: “Patty Griffin”, Patty Griffin.



Mejor empaque: “Chris Cornell”, Chris Cornell.



Mejor banda sonora compilación para medio visual: “A Star is Born”.



Mejor canción escrita para un medio visual: “I’ll Never Love Again”, Lady Gaga y Bradley Cooper.



Mejor banda sonora original para un medio visual: “Chernobyl”, Hildur Guðnadóttir.



Mejor ingeniería: “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish.



Mejor interpretación/canción góspel: “Love Theory”, Kirk Franklin.



Mejor álbum góspel: “Long Live Love,” Kirk Franklin.



Mejor grabación de ópera: “Picker: Fantastic Mr. Fox”.

Mejor dúo contry: "Speechless". Dan + Shay

Mejor interpretación de rap: Dj Khaled