Jerry Bengtson: "Solo me faltan tres para los cien goles"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cada partido de la Liga Nacional se está volviendo especial para el delantero del Olimpia, Jerry Bengtson, quien quiere lograr la suma de los cien goles en el balompié hondureño.



Jerry Bengtson fue el encargado de anotar el gol del empate 1-1 ante la Upnfm. "Son 97 goles, lastima que no se pudo sumar de a tres, pero estoy agradecido con Dios por el gol", comentó.

DE INTERÉS: Lobos UPNFM empata 1 a 1 ante Olimpia en Choluteca



El goleador merengue quiere celebrar su centenario de goles con la camisa blanca. "Es algo lindo, ya solo me faltan tres para los cien goles en Liga Nacional. Siempre que anote y el equipo gane, uno se siente bien".



Bengtson no restó importancia a la manera en la que convirtió su gol ante los universitarios.

"No importa como sean los goles, lo importante es ir sumando. Hoy si hubiéramos ganado estaría más feliz, pero ahora hay que pensar en el siguiente partido, poder anotar y que el equipo gane".



El delantero del Olimpia fue directo al asegurar que no deben seguir perdiendo puntos. "Vamos poco a poco, aún faltan mucho, pero no podemos dejar ir mas puntos. Primero Dios podamos seguir anotando y que se logre ganar".



El goleador merengue considera que primero es el equipo y no su cuota personal. "Yo estoy sumando y lo más importante es el equipo, vamos a ir trabajando para el bien del equipo. Siempre es importante anotar".

ADEMÁS: Lobos UPNFM empata 1 a 1 ante Olimpia en Choluteca