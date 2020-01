Hondureño que fue secuestrado llenó su solicitud de asilo con el traductor de Google

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Un juez de Texas, Estados Unidos, rechazó la petición de asilo de un migrante hondureño que llenó su solicitud con el traductor de Google.



El hondureño, quien no habla inglés, pidió al juez enviar la solicitud por correo electrónico porque temía por su vida, pero la máxima autoridad no se lo permitió y rechazó la aplicación.



También fijó para otra fecha la audiencia, según dijo Rebecca Gendelman, de la organización Human Rights First (HRF), quien monitorea los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM).

"El juez le preguntó si la aplicación había sido llenada en inglés y le preguntó al oficial que verificara, como lo hace con cada aplicación. El oficial le dijo que parecía que había palabras en inglés y otras en español", detalló la abogada de inmigración a Univision.



"Le preguntó si la había llenado él mismo o si alguien lo había ayudado. El inmigrante le explicó que la había llenado él mismo y el juez le dijo: '¿Hablas inglés?'. Él le respondió que no", siguió detallando la mujer.

Amenazas a muerte

Aparentemente, el hombre temía viajar a Monterrey, porque allí había sido secuestrado, por lo que suplicó al juez que le permitiera enviar la solicitud por correo.



"Estaba aterrado. Le dijeron que no querían volver a verlo", contó la profesional del derecho.

El juez exigió al migrante volver en la fecha pautada.



Ese mismo día, en una carpa improvisada en Nuevo Laredo, otros 33 migrantes presentaron su solicitud de asilo.